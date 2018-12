DGAP-News: Linde plc / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss





Linde plc schließt Veräußerung der europäischen Geschäftsaktivitäten von Praxair ab



Guildford, UK (3. Dezember 2018) - Linde plc (NYSE:LIN; FWB:LIN) hat die Veräußerung der Mehrheit des europäischen Geschäfts von Praxair an die Taiyo Nippon Sanso Corporation gemäß der kürzlich vollzogenen Fusion zwischen der Linde AG und Praxair, Inc. abgeschlossen.



Die veräußerten Vermögenswerte beinhalten die Industriegasegeschäfte von Praxair in Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden sowie Großbritannien und umfassen rund 2.600 Mitarbeiter. Die veräußerten Geschäfte erwirtschafteten 2017 einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro.



Über Linde plc



Linde plc ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 90 Mrd. USD (78 Mrd. EUR) und einem Umsatz (pro forma) von 27 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2017. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht unsere Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern.



Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.lindeplc.com



Kontakte:



Investor Relations



Juan Pelaez



Telefon: +1 203 837 2213



E-Mail: juan_pelaez@praxair.com





Media Relations



Richard Rigby



Telefon: +44 20 3755 1621



E-Mail: richard.rigby@linde.com



































