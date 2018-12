DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme





04.12.2018







PNE-Gruppe übernimmt MEB Safety Services



- Ausbau des Dienstleitungsangebotes gemäß der Scale Up Strategy



- Bewährtes Team wird komplett übernommen



Cuxhaven, 4. Dezember 2018 - Der zur PNE-Gruppe gehörende Windparkmanager energy consult GmbH hat jetzt die MEB Services GmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft übernommen. Alle 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt.



Die PNE-Gruppe baut damit ihre Dienstleistungen rund um den Betrieb von Windenergieanlagen und Windparks gemäß ihrer Scale Up-Strategie weiter aus.



Die MEB Safety Services GmbH ist ein führendes Unternehmen der Sicherheitstechnik für Windenergie- und Industrieanlagen. Neben speziellen Services an Befahranlagen, Kränen, Aufstiegshilfen und Serviceliften werden Schulungen zur persönlichen Arbeitssicherheit angeboten. Darüber hinaus handelt die MEB Safety Services GmbH auch mit Komponenten der Sicherheitstechnik.



energy consult ist spezialisiert auf Tätigkeiten an Sonderkomponenten, Subsystemen in Windenergieanlagen, Sicherheitssystemen und Nachtkennzeichnung, führt aber auch Spezialistenprüfungen im Bereich Netzschutz und Sachverständigenprüfungen durch.



Durch die Übernahme weitet energy consult ihr Dienstleistungsportfolio aus. Damit bietet sie zukünftig einen noch größeren Teil aller Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette im operativen Betrieb von Windparks an.



"Ich freue mich auf die Erweiterung unseres Geschäftsmodells entsprechend der Strategie "Scale Up" und auf das Know-how der hochqualifizierten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. "Damit bieten wir vom Ankauf von Projekten, über die Projektentwicklung für und mit Partnern sowie den Betrieb von Windparks bis hin zu deren Repowering eine zunehmend wachsende Palette von Produkten und Dienstleistungen an."



Das zukünftige Management der MEB Safety Services GmbH setzt sich aus den Geschäftsführern Henning Wegner und Malte Mehrtens, sowie den ehemaligen Gesellschaftern der MEB, Fritz Mahrholz und Dr. Marco Büntzow als Prokuristen zusammen.



Über die PNE-Gruppe





Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes sein. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-Gas-Lösungen.



Kontakte für Rückfragen





PNE AG



Rainer Heinsohn



Leiter Unternehmenskommunikation



Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453



Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373



Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com



PNE AG



Christopher Rodler



Leiter Investor Relations



Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114



Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373



Christopher.Rodler(at)pne-ag.com































