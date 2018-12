DGAP-Ad-hoc: Resaphene Suisse AG / Schlagwort(e): Patent





Roggwil, den 7. Dezember 2018 - Die Resaphene Suisse AG, ISIN CH0367465439, WKN A2JG91, ist über die Ankündigung zur Patenterteilung durch das Europäische Patentamt informiert worden. In einem neuartigen Verfahren aus einer Kombination aus TMNMT (Tailor Made-Notched Music Training) und Wärmetherapie wurde in einer ersten klinischen Anwenderbeobachtung eine durchschnittliche Linderung von 54 % binnen 4 Wochen bei Patienten mit einem chronischen subjektiven tonalen dekompensierten Tinnitus beobachtet; im Einzelfall wurde ein Rückgang um 100 Prozent (vollständiges Verschwinden) festgestellt.







«Als Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie haben wir die von uns entwickelten beheizbaren In-Ear-Kopfhörer identifiziert. Als nächster Schritt ist eine umfangreiche doppelblind-placebo kontrollierte Studie an einem grossen Universitäts-Klinikum vorgesehen.» so Anke Rauterkus, CEO der Resaphene Suisse AG.







Im Rahmen des hochkomplexen Verfahrens wurde durch den Verwaltungsrat die Projektleitung für die Patentierung gegen einen langjährig erfahrenen Projektleiter ausgetauscht. Dieses führte zu einer signifikanten Verkürzung des Prozesses. Der Verwaltungsrat erwartet nun auch den zügigen Abschluss der US-Patentanmeldung.







++ Über die Resaphene Suisse AG







Die Resaphene Suisse AG mit Sitz in Roggwil, Schweiz, ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und seit 2016 unter dem Namen Tinniwell ein Tinnitus-Therapiegerät vertreibt. Seit Juni 2018 werden die Aktien an der Wiener Börse im Segment Dritter Markt gehandelt. Als weitere Vertriebsgesellschaften fungieren die Resaphene Deutschland GmbH in Konstanz und die Resaphene UK Ltd. in London.







++ Kontakt für Rückfragen:







Resaphene Suisse AG



Rütistrasse 8b



9325 Roggwil



Schweiz







Investor Relations Kontakt:



Herr Thomas Rauterkus (Chief Financial Officer)



t.rauterkus@resaphene.ch







Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: http://newsfeed2.eqs.com/resaphene/755797.html

Bildunterschrift: Tinniwell



