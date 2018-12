EQS-Ad-hoc: Resparcs Funding Limited Partnership I / Schlagwort(e): Sonstiges





Betreff: Kündigungserklärung seitens der HSH Nordbank AG bezogen auf den RESPARCS I Beteiligungsvertrag





Kündigungserklärung betreffend den Beteiligungsvertrag vom 17. Dezember 2002 zwischen der RESPARCS Funding Limited Partnership I als Stille Gesellschafterin und der HSH Nordbank AG (vormals Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel) als Bank (RESPARCS I Beteiligungsvertrag), zugegangen am 10. Dezember 2018







Die HSH Nordbank AG hat mit Schreiben vom 10. Dezember 2018 die Kündigung des RESPARCS I Beteiligungsvertrags mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 erklärt. Gleichzeitig hat die HSH Nordbank AG mitgeteilt, dass ihr Solvabilitätskoeffizient auf Instituts- und auf Gruppenbasis dauerhaft den Wert von 9 % übersteige und dass die Zustimmung der Europäischen Zentralbank am 2. November 2018 eingeholt worden sei.



Die RESPARCS Funding Limited Partnership I lässt die von der HSH Nordbank AG erklärte Kündigung einer unabhängigen rechtlichen Prüfung unterziehen. Eine wirksame Kündigung des RESPARCS I Beteiligungsvertrags würde zu einer Rückzahlung der Stillen Beteiligung und einer entsprechenden Rückzahlung an die Emissionsgläubiger führen. Rückzahlungstag wäre der 30. Juni 2021.







13. Dezember 2018



RESPARCS Funding Limited Partnership I





















