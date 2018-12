DGAP-Ad-hoc: BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Strategische Unternehmensentscheidung





BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG: Veräußerung des alleinigen Kommanditanteiles an der Gesellschaft und Rückführung der begebenen Unternehmensanleihe





14.12.2018 / 12:08 CET/CEST





Mit notariellem Kaufvertrag vom 14.12.2018 hat der alleinige Kommanditist der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG seinen Kommanditanteil an der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG an die Stadtwerke München GmbH veräußert. Die bestehende Komplementärin wird nach Eintritt einer neuen Komplementärin aus der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG austreten. Die Übertragung des Kommanditanteils erfolgt nach Eintritt verschiedener aufschiebender Bedingungen (u.a. der Freigabe des Bundeskartellamts). Im Rahmen des Kaufvertrages hat sich die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG verpflichtet, die begebene Unternehmensanleihe (WKN: A1TNHC, ISIN: DE000A1TNHC0) vorzeitig entsprechend den Anleihebedingungen zu kündigen und an die Anleihegläubiger zurückzuführen. Derzeit steht der Zeitpunkt der Kündigungserklärung durch die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG noch nicht fest, wird aber entsprechend der Anleihebedingungen veröffentlicht werden.











