Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2018 beschlossen Herrn Michael Triguboff , bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden der Pyrolyx AG zu bestellen. Mit der Bestellung zum Vorstand scheidet Herr Triguboff aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus.



Bernhard Meder, der im Anschluss an die letzte ordentliche Hauptversammlung vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt wurde, scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Eine Rückkehr in den Aufsichtsrat der Gesellschaft ist aus rechtlichen Gründen derzeit noch nicht möglich.



Nach Fertigstellung der Fabrik in Indiana, USA ist es geplant, Herrn Tom Redd, derzeit CEO der Pyrolyx USA, zum Vorstandsvorsitzenden der Pyrolyx AG zu bestellen.



Über Pyrolyx AG



Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel, im m:access und an der australischen ASX Wertpapierbörse (ASX:PLX) notiert.



