infas Holding Aktiengesellschaft



infas Holding Aktiengesellschaft erwirbt Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH



Friedrich-Wilhelm-Straße 18



53113 Bonn



Tel. +49 (0)228/33 60 72 39



Fax +49 (0)228/31 00 71



www.infas-holding.de



info@infas-holding.de



Sitz der Gesellschaft:



53113 Bonn



Vorstand der Gesellschaft:



Dipl.-Soz. Menno Smid



Vorsitzender des Aufsichtsrats:



Dr. Oliver Krauß



Amtsgericht Bonn



HRB 17379



USt.-Ident.-Nr. DE 155601174



St.Nr. 10357101218



ISIN: DE0006097108



WKN: 609710



Notiert: Geregelter Markt (General Standard) in Frankfurt am Main



Bonn, den 18. Dezember 2018 - Die infas Holding Aktiengesellschaft hat heute einen Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH geschlossen.



Die Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH ist in dem Geschäftsfeld Geomarketing tätig. Sie entwickelt Standard-Software und maßgeschneiderte Lösungen für Marketing, Vertrieb, Controlling und Statistik insbesondere in Bezug auf die Integration digitaler Landkarten in Management-Informationssysteme. Für die infas Holding Aktiengesellschaft hat die Akquisition einen doppelten Effekt: Einerseits erweitert der Kauf die Geomarketingkompetenz von infas 360 und ermöglicht es, sich gemeinsam mit Lutum + Tappert als Full-Service-Anbieter für Software, Daten und Analysen in dieser Branche zu positionieren. Andererseits kann sich infas 360 noch stärker auf den wachsenden Markt der "datengetriebenen Marktforschung" und CRM-Analytics konzentrieren.



Der Vollzug des Kaufvertrags wird voraussichtlich am 31. Dezember 2018 erfolgen. Der Kaufpreis beträgt insgesamt bis zu EUR 1,58 Mio. Er wird in vier Teilbeträgen gezahlt, wobei EUR 0,7 Mio. zum 31. Dezember 2018 fällig werden. Zwei weitere Teilbeträge des Kaufpreises sind der Höhe nach abhängig von der Erreichung bestimmter Umsatzziele der Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 und betragen jeweils bis zu EUR 0,4 Mio. Sie werden jeweils nach Feststellung der Umsätze für das betreffende Geschäftsjahr fällig.



Bonn, den 18. Dezember 2018



Der Vorstand

















