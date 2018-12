Frau Fang Bao hat am 23. November 2018 mit 17,76% (1.434.872 Stimmrechten) die Schwelle von 3 %, 5 %, 10%, 15 % der Stimmrechte sowie am 7. Dezember 2018 mit 22,45% (1.813.798 Stimmrechten) die Schwelle von 20% der Stimmrechte an der Elanix Biotechnologies AG ("Emittentin") überschritten. Dies ist gemäß § 43 WpHG als wesentliche Beteiligung einzuordnen. Am 18. Dezember 2018 teilte Frau Bao Folgendes mit:





1. Frau Bao verfolgt mit ihrer Beteiligung an der Emittentin in Bezug auf die Emittentin die Umsetzung strategischer Ziele.





2. Bei entsprechender Wertentwicklung der Aktien von Elanix Biotechnologies AG wird der Erwerb weiterer Anteile und dadurch weiterer Stimmrechte an der Emittentin in Betracht gezogen und bei negativer Entwicklung eine Veräußerung der Anteile.





3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorganen der Emittentin wird angestrebt. Frau Bao ist zum Aufsichtsratsmitglied der Elanix Biotechnologies AG vorgeschlagen.





4. Frau Bao strebt zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Emittentin, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.





5. Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG hat Frau Bao weiterhin mitgeteilt, dass sie die entsprechenden Aktien der Emittentin mit Einsatz von Eigenmitteln erworben hat.