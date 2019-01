DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalie





Hamburg, 10. Januar 2019



Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat Maximilian Rothkopf (38) mit Wirkung vom 1. Mai 2019 in den Vorstand berufen. Am 1. Juli wird er als neuer Chief Operating Officer (COO) auf Anthony J. Firmin (65) folgen, der zum 30. Juni in den Ruhestand geht. Der promovierte Diplom-Kaufmann Maximilian Rothkopf ist seit 2014 Partner bei McKinsey & Company sowie Mitglied des globalen Travel-, Transport- und Logistik-Führungsteams (TTL). Er startete seine Karriere bei dem Beratungsunternehmen im Jahr 2005 und hat insbesondere große Linienreedereien, Fluggesellschaften und zahlreiche andere globale Logistikunternehmen beraten. In seiner neuen Funktion als COO bei Hapag-Lloyd wird er die operative Verantwortung für das weltweite Schifffahrtsgeschäft übernehmen und dort unter anderem die Strategie 2023 weiter implementieren.



"Mit Maximilian Rothkopf holen wir einen ausgewiesenen und international erfahrenen Logistikexperten an Bord, der mit Hapag-Lloyd vertraut ist und dem Unternehmen bereits viele strategische Impulse während seiner Zeit als Berater in den vergangenen drei Jahren gegeben hat. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagte Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG: "Zugleich danken wir Anthony J. Firmin sehr für sein enormes Engagement, mit dem er mehr als zwei Jahrzehnte lang kontinuierlich zum Unternehmenserfolg beigetragen hat, unter anderem durch seine unverzichtbaren Beiträge zu der Umsetzung von gleich zwei Fusionen und dem Börsengang in seinen fünf Jahren als Vorstand."



Weitere Mitglieder des Vorstands der Hapag-Lloyd AG sind der Vorsitzende Rolf Habben Jansen (CEO), Finanzvorstand Nicolás Burr (CFO) sowie Joachim Schlotfeldt (CPO), der für den Personalbereich und den weltweiten Einkauf zuständig ist.







Über Hapag-Lloyd



Mit einer Flotte von 222 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.000 Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 120 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.







