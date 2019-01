DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: LANXESS Aktiengesellschaft / Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052





LANXESS Aktiengesellschaft



Köln



- ISIN DE0005470405 -



- WKN 547040 -



Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und

Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Der Vorstand der LANXESS AG hat am 10. Januar 2019 beschlossen, von der am

20. Mai 2016 von der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

erteilten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Gebrauch zu machen und eigene Aktien über die Börse zu erwerben. Der

Rückkauf dient ausschließlich der Herabsetzung des Kapitals der LANXESS AG

i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 vom 16. April 2014

über Marktmissbrauch ("Marktmiss¬brauchs¬verordnung") durch Einziehung der

zurück erworbenen Aktien.



Der von der LANXESS AG am 10. Januar 2019 per Ad-hoc-Mitteilung

angekündigte Aktien-rückkauf erfolgt über den Xetra-Handel der Frankfurter

Wertpapierbörse und beginnt frühestens am 14. Januar 2019 und soll

spätestens am 31. Dezember 2019 beendet werden. Die Zahl der im Zuge des

Aktienrückkaufs zu erwerbenden Aktien der LANXESS AG darf 9.152.293 Stück

nicht übersteigen (dies entspricht 10 % des Grundkapitals der

Gesellschaft). Der Aktienrückkauf ist auf einen für den Erwerb der Aktien

aufzuwenden Kaufpreis (ohne Nebenkosten) von bis zu 200 Mio. Euro begrenzt.

Dies entspräche auf Basis des Schlusskurses der Aktie im XETRA-Handel am 9.

Januar 2019 von 44,65 Euro ca. 4,5 Mio. Aktien bzw. 4,9 % des Grundkapitals

der Gesellschaft. Im Falle steigender oder fallender Aktienkurse ändert

sich die Zahl der zu erwerbenden Aktien daher entsprechend, jedoch nicht

über die genannte Höchststückzahl hinaus. Das Recht der LANXESS AG, den

Rückkauf vorzeitig zu beenden, sowie erforderlichenfalls das

Rückkaufprogramm auszusetzen und wieder aufzunehmen, bleibt im Rahmen des

rechtlich Zulässigen unberührt. In der Zeit vom 20. bis zum 31. Mai 2019

erfolgen wegen der am 23. Mai 2019 angesetzten ordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft und anschließenden Dividendenauszahlung

keine Rückkäufe.



Der Rückkauf erfolgt unter Führung eines Kreditinstituts im Einklang mit

der Markt¬miss-brauchs¬verordnung und Art. 2 bis 4 der delegierten

Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates

durch technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und

Stabilisierungs¬maßnahmen anwendbaren Bedingungen ("Rückkauf-VO") sowie auf

Grundlage der zuvor genannten Hauptversammlungsermächtigung.



Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des

Erwerbs von Aktien der LANXESS AG entsprechend Art. 4 Abs. 2 lit. b der

Rückkauf-VO unabhängig und unbeeinflusst von der LANXESS AG. Die LANXESS AG

wird insoweit keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Kreditinstituts

nehmen.



Das Kreditinstitut ist insbesondere verpflichtet, die Handelsbedingungen

des Art. 3 der Rückkauf-VO und die in der von der am 20. Mai 2016 von der

Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigung

enthaltenen Vorgaben einzuhalten. Insbesondere darf der jeweilige Kaufpreis

(ohne Erwerbsnebenkosten) für die zurück zu erwerbenden Aktien den durch

die Eröffnungsauktion am Handelstag ermittelten Kurs der Aktien der

Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 %

über- oder unterschreiten. Darüber hinaus darf der Kaufpreis den Kurs des

letzten unabhängig getätigten Abschlusses oder, sollte dieser höher sein,

den des derzeit höchsten unabhängigen Angebots an der Börse, an der der

jeweilige Kauf erfolgt, nicht überschreiten. Das Kreditinstitut darf ferner

an einem Tag zusammen nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen

Aktienumsatzes an der Börse, an der der jeweilige Kauf erfolgt, erwerben.

Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des

durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in den 20 Börsentagen vor dem

Kauftermin.



Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden

Geschäften werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag

der Ausführung solcher Geschäfte in detaillierter Form sowie in

aggregierter Form angemessen bekanntgegeben. Darüber hinaus wird die

LANXESS AG die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website

(www.lanxess.com) im Bereich "Investor Relations" veröffentlichen und dafür

sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf

Jahre öffentlich zugänglich bleiben.



Köln, im Januar 2019



Der Vorstand