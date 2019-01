DGAP-Ad-hoc: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Lotto24 übertrifft im Geschäftsjahr 2018 die Prognose für wesentliche Finanzkennzahlen





(Hamburg, 11. Januar 2019) Nach vorläufigen Berechnungen wird die Lotto24 AG ihre zuletzt im Oktober vergangenen Jahres erhöhte Prognose für wesentliche Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2018 aufgrund der sehr starken Jackpot-Entwicklung im vierten Quartal - insbesondere bei der Lotterie EuroJackpot - nochmals übertreffen:



Nach vorläufiger Einschätzung der Lotto24 AG wird das Transaktionsvolumen im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum voraussichtlich um +53,0 % auf etwa 85,9 Mio. Euro zulegen (Vorjahr: 56,2 Mio. Euro). Der Umsatz wird in diesem Zeitraum mit vorläufigen 10,2 Mio. Euro seinen Vergleichswert sogar um 57,8 % übertreffen (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro). Insbesondere aufgrund der in diesem Jackpot-Umfeld sehr positiven Entwicklung der Spielgemeinschaften wird die Bruttomarge dabei auf 11,9 % steigen (Vorjahr: 11,5 %). Gleichzeitig gewann das Unternehmen rund 128 Tsd. Neukunden (Vorjahr: 75 Tsd.) bei Marketingkosten je registriertem Neukunden (CPL) von vorläufig 26,98 Euro (Vorjahr: 29,40 Euro).



Im Geschäftsjahr 2018 wird die Lotto24 AG damit nach vorläufigen Berechnungen ein Transaktionsvolumen von 321,8 Mio. Euro (Vorjahr: 220,7 Mio. Euro, +45,8 %), einen Umsatzzuwachs um +51,8 % auf 38,3 Mio. Euro (Vorjahr: 25,2 Mio. Euro) sowie eine Bruttomarge von 11,9 % (Vorjahr: 11,4 %) erzielen. Mit insgesamt 596 Tsd. Neukunden (Vorjahr: 291 Tsd.) wird die Anzahl aller bei Lotto24 registrierten Kunden somit bei 2.169 Tsd. liegen (Vorjahr: 1.573 Tsd.). Aufgrund der jackpotbedingten Ausweitung der Marketingaktivitäten und der im ersten Halbjahr 2018 durchgeführten Testreihe vergleichsweise kostenintensiver TV-Spots verdoppelten sich die Marketingkosten 2018 auf etwa 15,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro). Der CPL wird dabei aber mit vorläufigen 25,88 Euro klar unter dem Vorjahresniveau liegen (Vorjahr: 27,32 Euro).



Dank der starken Umsatzentwicklung wird sich das EBIT auf 2,6 Mio. Euro verbessern (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro); das Periodenergebnis wird insbesondere aufgrund eines positiven technischen Effekts im Zusammenhang mit der Bildung latenter Steuern in Höhe von 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro) bei 7,7 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 2,5 Mio. Euro).



Der Geschäftsbericht 2018 wird am 28. März 2019 veröffentlicht.



