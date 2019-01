DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges





Die OHB SE (Prime Standard; ISIN: DE0005936124) hat die TeleconsultAustria GmbH (TCA) mit Sitz in Graz, Österreich, übernommen. Das Unternehmen bietet vielfältige Services und Produkte an, die auf der Nutzung von aus satellitenbasierten Systemen gewonnenen Daten basieren. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich der Entwicklung und Verknüpfung von Navigations-, Kommunikations- und Informationstechnologien und -diensten für Anwendungen im Kontext des Transportes und der Mobilität. Hierzu zählt beispielsweise ein Assistenz- und Hilferuf-System, eine Webanwendung zur Wegeüberwachung und -verfolgung von Objekten oder Personen und die Überwachung von Schiffen. Das Kundenportfolio der TCA beinhaltet sowohl supranationale Organisationen wie die Europäische Kommission, nationale oder lokale öffentliche Kunden als auch kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen europäischen Ländern.



Der Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2018 beträgt voraussichtlich EUR 1,6 Mio. (2017: EUR 1,3 Mio.), die Profitabilitätskennzahlen EBITDA und EBIT erreichten im Jahr 2017 EUR 66 T. bzw. EUR 59 T. Aktuell beschäftigt die Gesellschaft 18 Mitarbeiter. Der bisherige Geschäftsführer Andreas Lesch wird das Unternehmen auch weiterhin leiten.



Mit dieser Transaktion verbreitert die OHB SE ihre Aktivitäten im Bereich Services/Applications und erhält einen sofortigen Zugang zu neuen Marktsegmenten und Kunden. Die vorhandenen Strukturen und Ressourcen des Konzerns werden dem neuen Tochterunternehmen nun sowohl in Bezug auf das Bestandsgeschäft als auch auf das Neugeschäft signifikante Wachstumsmöglichkeiten bieten.



Für OHB, Hauptauftragnehmer des Galileo-Raumsegments, stellt der Erwerb nicht nur eine sinnvolle Erweiterung in den Bereich navigationsbezogener Services dar, sondern die Komplementarität des Produktportfolios der TCA und der bestehenden OHB-Töchter wird auch zu einem verbesserten Serviceportfolio und weiterem Wachstum in diesem Bereich führen.







Kontakt:



Investor Relations



Martina Lilienthal



Tel.: +49 421 - 2020-720



Fax: +49 421 - 2020-613



E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de







Corporate Communications



Günther Hörbst



Tel.: +49 421 - 2020-9438



E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de

























