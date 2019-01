DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie





DEMIRE AG: Aufsichtsrat bestellt Tim Brückner zum neuen Finanzvorstand





17.01.2019 / 07:30







Langen, 17. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat heute Herrn Tim Brückner zum weiteren Vorstand des Unternehmens mit Zuständigkeit für den Finanzbereich bestellt. Tim Brückner (41) wird mit Wirkung zum 01. Februar 2019 seine Aufgaben bei der DEMIRE übernehmen. Wie Anfang Januar 2019 angekündigt, konnte der Aufsichtsrat somit den Vorstand der DEMIRE AG für den Finanzbereich kurzfristig neu besetzen.





Der Bankkaufmann mit Studienabschluss M.A. (Banking & Finance) Tim Brückner verfügt über langjährige Erfahrungen im Banking- und Real Estate Investment-Sektor. Herr Brückner startete seine Karriere in den Bereichen Corporate Finance sowie Mergers & Acquisitions in verschiedenen Stationen, unter anderem bei der ING BHF-Bank in Frankfurt sowie bei der HSBC Bank in London. Von August 2007 bis März 2012 bekleidete er eine führende Position im Bereich Mergers & Acquisitions bei der international tätigen Investmentbank Rothschild mit Fokus auf den Immobiliensektor. Zuletzt war er von Mai 2012 bis Januar 2019 bei CORPUS SIREO Real Estate tätig, einem führenden deutschen Immobiliendienstleister, wo er unter anderem Geschäftsführer der Tochtergesellschaft in Luxemburg war.





Prof. Dr. Alexander Goepfert (Aufsichtsratsvorsitzender der DEMIRE AG): Wir freuen uns, dass wir innerhalb kürzester Zeit den Vorstand der DEMIRE AG für den Finanzbereich gut besetzen konnten. Mit Herrn Tim Brückner als Finanzvorstand an der Seite des Vorstandsvorsitzenden Herrn Ingo Hartlief, konnten wir einen erfahrenen und ausgewiesenen Finanzexperten gewinnen, um die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie nahtlos fortzuführen."





Pressekontakt

RUECKERCONSULT GmbH



Nikolaus von Raggamby



Tel.: +49 30 28 44 987 40



Email:







Investor Relations​



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG​



Peer Schlinkmann​



Tel.: +49 6103 372 49 44​



Email:





Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG





DEMIRE - First in Secondary Locations







DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende der ersten neun Monate 2018 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1,1 Milliarden.







