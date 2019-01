STOCKHOLM IT VENTURES AB: NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY



GENERAL MEETING





STOCKHOLM, SWEDEN (January 15th, 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurt Stock Exchange: SVAB - ISIN SE 0006027546) will

be holding an Extraordinary General Meeting on January 29th 2019, at 10.00 a.m. (CET), at the company"s offices at Humlegårdsgatan 22 in Stockholm, Sweden.



All information on the AGM will be published on the company"s website:





STOCKHOLM IT VENTURES AB LÄDT DIE AKTIONÄRE ZUR AUSSERORDENTLICHEN



GENERALVERSAMMLUNG EIN





STOCKHOLM, SCHWEDEN (15. Januar 2019) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546)

lädt die Aktionäre zur außerordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet am 29. Januar 2019, 10 Uhr MEZ, am Sitz der

Gesellschaft, Humlegårdsgatan 22 in Stockholm, Schweden, statt.



Die Einladung und die Tagesordnung werden im Internetauftritt der Gesellschaft publiziert: