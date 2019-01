DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose





Dräger gibt hiermit vorläufige, nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt.







Auf Jahressicht hat der Auftragseingang um rund 2,2 Prozent zugenommen (währungsbereinigt rund 5,4 Prozent). Der Umsatz stieg um rund 1,0 Prozent (währungsbereinigt rund 4,0 Prozent) auf rund 2,60 Mrd. Euro (2017: 2,57 Mrd. Euro). Die EBIT-Marge lag 2018 voraussichtlich zwischen 2,3 und 2,8 Prozent (2017: 6,1 Prozent).







Demnach lagen das Umsatzwachstum und die EBIT-Marge innerhalb der zuletzt von Dräger prognostizierten Bandbreiten (währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 2,0 und 5,0 Prozent sowie EBIT-Marge zwischen 2,0 und 3,5 Prozent).







Für die rückläufige Ergebnisentwicklung sind neben negativen Währungseffekten auch die geplanten höheren Ausgaben zur Stärkung der Bereiche F&E und Vertrieb ausschlaggebend. Zusätzlich belasteten ungeplante Aufwendungen in der Logistik und zur Sicherung der Qualität das Ergebnis. Die Bruttomarge lag rund 1,5 Prozentpunkte unterhalb des Vorjahresniveaus (2017: 44,8 Prozent).







Während in allen drei Regionen die Auftragseingangsentwicklung positiv war, entwickelte sich der Umsatz in den Regionen unterschiedlich. Der Umsatz stieg in der Region Europa um gut ein Prozent (währungsbereinigt rund 3 Prozent) sowie in Asien, Afrika und Australien um rund 3 Prozent (währungsbereinigt rund 6 Prozent), während in der Region Amerika ein Umsatzrückgang von rund 2 Prozent zu verzeichnen war (währungsbereinigter Anstieg von rund 4,5 Prozent).







Vor dem Hintergrund zunehmender gesamtwirtschaftlicher Risiken, erwartet Dräger eine abnehmende Wachstumsdynamik. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem währungsbereinigtem Umsatzwachstum zwischen 1,0 und 4,0 Prozent (2018: währungsbereinigtes Umsatzwachstum rund 4,0 Prozent). Auf Basis der aktuellen Wechselkurse würden sich für das Gesamtjahr vernachlässigbare Wechselkurseffekte auf das berichtete Umsatzwachstum ergeben (2018: rund -3 Prozentpunkte). Die im abgelaufenen Geschäftsjahr begonnenen erforderlichen Investitionen zur Stärkung der Bereiche Forschung und Entwicklung und des Vertriebs werden auch in 2019 fortgesetzt. Die Profitabilität kann daher 2019 auch unter das derzeitige Niveau absinken. Die EBIT-Marge prognostiziert Dräger zwischen 1,0 und 3,0 Prozent.



Die genannten Einschätzungen hinsichtlich der Umsatz- und Margenentwicklung unterliegen der Annahme unveränderter Wechselkurse und enthalten keinen Restrukturierungsaufwand.







Dräger wird die vollständigen und testierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 am Donnerstag, den 7. März 2019 veröffentlichen.











Drägerwerk AG & Co. KGaA



Moislinger Allee 53-55



23558 Lübeck, Deutschland



www.draeger.com





Investor Relations:



Thomas Fischler



Tel. +49 451 882-2685



thomas.fischler@draeger.com





Corporate Communications:



Melanie Kamann



Tel. +49 451 882-3998



melanie.kamann@draeger.com









Disclaimer



Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Website www.draeger.com unter Investoren / Kennzahlendefinitionen.



















