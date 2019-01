DGAP-Ad-hoc: MediClin AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis





MediClin AG: Vorläufiges Konzernbetriebsergebnis insbesondere durch Einmaleffekte belastet - Umsatzwachstum im Rahmen der Guidance





22.01.2019 / 16:42 CET/CEST





Vorläufiges Konzernbetriebsergebnis insbesondere durch Einmaleffekte belastet - Umsatzwachstum im Rahmen der Guidance



Offenburg, den 22.01.2019 - Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) informiert heute darüber, dass das vorläufige operative Konzernbetriebsergebnis zwischen 22 und 23 Mio. Euro und das durch Einmaleffekte belastete vorläufige Konzernbetriebsergebnis zwischen 14,5 und 15,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro; bereinigt 26,7 Mio. Euro) liegen wird. Damit erreicht MEDICLIN die Guidance für das Konzernbetriebsergebnis 2018 in Höhe von 26 Mio. Euro nicht mehr. Der wesentliche Grund für den Ergebnisrückgang liegt in zusätzlichen möglichen Aufwendungen sowie Rückstellungen für Personal- und Personalnebenkosten (Einmaleffekt) in Höhe von voraussichtlich rund 7,5 Mio. Euro.



Was das Umsatzwachstum im Konzern anbelangt, so wird dieses voraussichtlich bei 6 % liegen.



Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 erfolgt in gewohnten Umfang am 22. Februar 2019, der Geschäftsbericht 2018 steht ab dem 29. März 2019 zur Verfügung.



Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.





















