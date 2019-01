DGAP-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie





24.01.2019 / 16:09 CET/CEST





Ad hoc Meldung



WKN: 515600 / WKN A14KQ7



München, 24. Januar 2019

Aufsichtsratsvorsitzender der Gigaset AG verstorben





München, 24. Januar 2019 [15:37 Uhr] - Die Gigaset AG hat heute mit großem Bedauern erfahren, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Bernhard Riedel (57), der seit dem 22. März 2013 Vorsitzender des Aufsichtsrates war, heute verstorben ist.





Der Aufsichtsrat wird seine Aufgaben unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Helvin Wong, unverändert wahrnehmen. Frau Barbara Münch ist das von der Hauptversammlung gewählte Ersatzmitglied und somit ab dem heutigen Tage Mitglied des Aufsichtsrates.





Die Gigaset AG ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechend auch international mit etwa 850 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an einer führenden Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen für Privatkunden auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).





Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt.