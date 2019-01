DGAP-Ad-hoc: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Dividende





München, 28. Januar 2019





Der Vorstand der ATOSS Software AG schlägt dem Aufsichtsrat auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages eine Dividende in Höhe von EUR 4,00 vor. Diese Ausschüttung enthält in Kontinuität der Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von EUR 1,40 je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 sowie eine Sonderdividende in Höhe von EUR 2,60 je Aktie. Über den Gewinnverwendungsbeschluss der Verwaltungsorgane wird die Hauptversammlung am 30. April 2019 entscheiden.



Nach Ausschüttung wird die Eigenkapitalstruktur der ATOSS Software AG eine weiterhin komfortable Eigenkapitalquote und Liquidität (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte) von über Mio. EUR 20 zum Jahresende ausweisen. Die Gesellschaft verfügt durch ihr Geschäftsmodell regelmäßig über signifikant positive operative Cash Flows. Auch im abgelaufenen Jahr 2018 erzielte ATOSS mit rund Mio. EUR 12,6 einen operativen Cash Flow auf einem sehr hohen Niveau.



Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 und das vierte Quartal 2018 werden am 31. Januar 2019 veröffentlicht.

























