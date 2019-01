DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe





Hamburg, 31. Januar 2019

Die Hapag-Lloyd AG hat beschlossen, für den 11. Februar 2019 eine vorzeitige Teilrückführung von 170 Millionen Euro ihrer im Jahr 2022 fällig werdenden Euro Anleihe zum festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375 Prozent vorzunehmen. Die Anleihe wurde im Februar 2017 mit einem Nominalvolumen von insgesamt 450 Millionen Euro aufgelegt. Der jährliche Kupon liegt bei 6,75 Prozent.

Die teilweise Rückführung erfolgt durch Barmittel, die überwiegend aus der Begleichung einer langfristigen Forderung in Höhe von 152 Millionen US-Dollar (in etwa 133 Millionen Euro per Stand heute) der United Arab Shipping Company Limited resultieren. Diese Forderung entstand im Zuge des Zusammenschlusses mit Hapag-Lloyd aus dem Verkauf eines assoziierten Unternehmens.





"Die weitere Entschuldung und Optimierung unserer Kapitalstruktur sind wesentliche Ziele unserer Finanzagenda. Die vorzeitige Teilrückzahlung dieser Anleihe ist ein Schritt auf dem richtigen Weg unser Entschuldungsziel zu erreichen, unser Fälligkeitsprofil weiter zu verbessern und Zinskosten weiter zu reduzieren", sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.





Über Hapag-Lloyd



Mit einer Flotte von 222 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.000 Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 120 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

