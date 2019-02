DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalie





Andreas Krause wird als geschäftsführender Direktor die Gesellschaft bis 1. April 2019 alleine führen





Düsseldorf, 4. Februar 2019 - Die MAX Automation SE, ein international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern mit den Schwerpunkten Process Technologies, Environmental Technologies und Evolving Technologies, wird bis 1. April 2019 vom geschäftsführenden Direktor Andreas Krause alleine geführt. Ab dem 1. April wird Andreas Krause den Konzern als Vorsitzender des Management Boards der MAX Automation SE strategisch weiterentwickeln.



Daniel Fink hatte bereits im Oktober 2018 angekündigt, seinen zum 31. März 2019 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Im Hinblick auf die zukünftige Führungsstruktur haben sich Daniel Fink und die Gesellschaft nun darauf verständigt, dass er mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Sein Amt als Verwaltungsratsmitglied, welches er zum 31. März 2019 niederlegt, bleibt hiervon unberührt. Der Verwaltungsrat dankt Daniel Fink für sein umfassendes Engagement in den vergangenen Jahren, in denen er MAX Automation maßgeblich geprägt hat.







Kontakt:



Katja Redweik



Leiterin Unternehmensentwicklung



Tel. (0211) 90991 - 44



Mobil (0173) 677 66 99

katja.redweik@maxautomation.com



Über die MAX Automation SE



Die MAX Automation SE (WKN: A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern und führender Komplettanbieter integrierter und komplexer System- und Komponentenlösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich Industrieautomation mit den Geschäftsfeldern Life Science Automation, Process Technologies, New Automation Technologies und Mobility Automation agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und Montage in den Branchen Medizintechnik, Automobilindustrie, Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie.

