All for One Steeb AG: Neben Kundentransformation auch eigene Transformation im Fokus / Zahlen zum 1. Quartal im Geschäftsjahr 2018/19

Ungeprüfte Ergebnisse:

- Umsatz: 94,2 Mio. EUR (plus 3% zum Vorjahr)

- Cloud Services & Support Erlöse: 16,8 Mio. EUR (plus 25% zum Vorjahr) / Anteil wiederkehrender Erlöse bei 45% (Vorjahr: 40%)

- Einmalkosten Strategieoffensive (0,6 Mio. EUR) und IFRS 15 (0,4 Mio. EUR) belasten das Ergebnis um insgesamt 1,0 Mio. EUR

- EBIT (bereinigt): 6,4 Mio. EUR (minus 4% zum Vorjahr), Umsatz- und EBIT-Prognose 2018/19 bestätigt

- Akquisition SAP Cloud HR Spezialisten TalentChamp planmäßig zum 1. Januar 2019 vollzogen

- Strategieoffensive 2022: Hauptversammlung am 13. März 2019 soll über Umfirmierung in All for One Group AG entscheiden

Filderstadt, 5. Februar 2019 - Die All for One Steeb AG, führendes IT- und Beratungshaus und gefragter Digitalisierungspartner im Mittelstand, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2018.

Die Cloud Transformation nimmt weiter Fahrt auf. So sind die Einmalumsätze aus dem Verkauf von Softwarelizenzen gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres erwartungsgemäß um 23% auf 16,5 Mio. EUR zurückgegangen. Im Gegenzug konnten die Cloud Services & Support Umsätze um 25% auf 16,8 Mio. EUR gesteigert werden. Die wiederkehrenden Erlöse (plus 14% auf 42,0 Mio. EUR) enthalten zudem die Software Support Umsätze (plus 8% auf 25,3 Mio. EUR). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz stieg somit auf 45% (Okt - Dez 2017: 40%). Bei den Umsätzen mit Consulting & Services wurde ein Anstieg um 6% auf 35,6 Mio. EUR verzeichnet. Somit konnten die Gesamterlöse im 3-Monatszeitraum rein organisch um insgesamt 3% auf 94,2 Mio. EUR gesteigert werden.

Die Strategieoffensive 2022 (Einmalkosten: 0,6 Mio. EUR) sowie die zum 1. Oktober 2018 erstmals erfolgte Anwendung von IFRS 15 (0,4 Mio. EUR) haben das Ergebnis um 1,0 Mio. EUR belastet.

Das zur Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr bereinigte EBITDA lag bei 9,2 Mio. EUR (Okt - Dez 2017: 9,2 Mio. EUR), das ebenfalls um 1,0 Mio. EUR bereinigte EBIT betrug 6,4 Mio. EUR (Okt - Dez 2017: 6,7 Mio. EUR) und entspricht einer EBIT-Marge von 6,8% (Okt - Dez 2017: 7,3%).

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2018 lag bei 43% (30. Sep 2018: 42%), die Anzahl Mitarbeiter ist um 13% auf 1.734 Mitarbeiter (31. Dez 2017: 1.539 Mitarbeiter) angestiegen. Die Akquisition des SAP HR Cloud Spezialisten TalentChamp Consulting GmbH, Wien, wurde planmäßig vollzogen. Die Erstkonsolidierung erfolgt ab Januar 2019.

»Über SAP S/4HANA hinaus wollen wir in den stark nachgefragten Wachstumsfeldern wie New Work oder Cybersecurity & Compliance, aber auch mit eigener IP unsere Kunden weiter durchdringen und unseren Marktzugang verstärkt in Richtung gehobener Mittelstand erweitern. Bis 2022/23 sollen unser Umsatz auf 550 Mio. bis 600 Mio. EUR und die EBIT-Marge auf über 7% steigen. Transformation ist dabei nicht nur etwas für unsere Kunden; auch unsere eigene schreitet zügig voran. Ein bedeutender Move ist beispielsweise der integrierte Marktauftritt der Gruppe unter einer neuen Markenarchitektur und einem vollumfassenden Leistungsangebot zur Transformation und Weiterentwicklung unserer Kunden. Daher soll unsere Hauptversammlung am 13. März 2019 über die Umfirmierung der All for One Steeb AG in All for One Group AG entscheiden. An unserer Prognose für das Übergangsjahr 2018/19, ein Umsatz zwischen 345 Mio. und 355 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 21,0 Mio. und 22,0 Mio. EUR vor Einmalkosten der Strategieoffensive in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags halten wir unverändert fest«, bekräftigt All for One Steeb CFO Stefan Land.

Ihre vollständige Quartalsmitteilung für den 3-Monatszeitraum 2018/19 veröffentlicht die All for One Steeb AG planmäßig am 7. Februar 2019.

Die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001) ist ein führendes IT- und Beratungshaus und gefragter Digitalisierungspartner im Mittelstand. Das Portfolio des Komplettdienstleisters umfasst ganzheitliche Lösungen und Services entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette - von Management- und Technologieberatung über SAP-Branchenlösungen und Cloud-Anwendungen bis hin zu hoch skalierbaren Multi Cloud Services aus deutschen Rechenzentren. So orchestriert All for One Steeb den hochverfügbaren Betrieb aller geschäftsrelevanten IT-Systeme - für SAP genauso wie etwa für Microsoft. Für Marktbeobachter ist All for One Steeb die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt und zählt auch etwa bei Cloud Transformation, SAP HANA und SAP S/4HANA, Business Analytics und Performance Management, Human Capital Management, Customer Engagement & Commerce, Application Management Services, IT-Security oder Communications und Collaboration zu den führenden IT-Dienstleistern. Als SAP Platinum Partner ist All for One Steeb verlässlicher Generalunternehmer und betreut mit über 1.700 Mitarbeitern mehr als 2.000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz - vorwiegend aus der mittelständischen Fertigungs- und Konsumgüterindustrie. Als Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit größten Allianz führender SAP-Partner, garantiert All for One Steeb auch außerhalb des deutschsprachigen Raums in über 90 Ländern ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte die All for One Steeb AG einen Umsatz in Höhe von 332,4 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

