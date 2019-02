DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende





Luxemburg/Koblenz, 13. Februar 2019 - Die Hauptversammlung der Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, hat heute in Luxemburg alle Tagungsordnungspunkte mit jeweils mehr als 89 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen. Die Gesellschaft wird daher für das Geschäftsjahr 2018 (endete 30. September 2018) eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie ausschütten (Vorjahr: 0,80 Euro). Dies entspricht insgesamt rund 24,7 Millionen Euro und einer Ausschüttungsquote von 23,4 Prozent des konsolidierten Nettogewinns.





Darüber hinaus ist die Hauptversammlung von Stabilus dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat Udo Stark als Aufsichtsratsmitglied bis zum Ende der Hauptversammlung 2023 gewählt. Nachdem Dr. Stephan Kessel 2018 vom Aufsichtsrat als Interims-CEO in den Vorstand wechselte, wurde der ehemalige langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Udo Stark durch Kooptation bereits zum 1. August 2018 in das Gremium berufen. Dr. Stephan Kessel wird die Position des Vorstandsvorsitzenden solange bekleiden, bis ein Nachfolger im Amt ist. Es ist vorgesehen, dass Dr. Kessel danach wieder für Udo Stark in den Aufsichtsrat wechselt.



Die Präsenz auf der Hauptversammlung betrug 55,6 Prozent des Grundkapitals. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden zeitnah auf der Website der Stabilus S.A. unter www.ir.stabilus.com/agm bereitgestellt.







Über Stabilus



Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.







Wichtiger Hinweis



Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



























