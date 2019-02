DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Prognose





TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erzielt erwartungsgemäß hohen Jahresüberschuss in 2018 und erwartet signifikant höheres Konzernergebnis für 2019





München, 14.02.2019

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erzielt erwartungsgemäß hohen Jahresüberschuss in 2018 und erwartet signifikant höheres Konzernergebnis für 2019



Konzernergebnis 2018 beträgt 4,1 Mio. Euro



Konzernergebnis 2019 von mehr als 6 Mio. Euro erwartet

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat das Geschäftsjahr 2018 erwartungsgemäß hervorragend abgeschlossen.



Der Konzernjahresüberschuss der TTL AG konnte 2018 gegenüber dem Vorjahr von 0,9 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden. Auf die Aktionäre der TTL AG entfallen davon 3,3 Mio. Euro. Zur Ergebnissteigerung hat vor allem der konsequente Ausbau des bestehenden TTL-Beteiligungsportfolios beigetragen. Die Gesellschaft hatte unter anderem ihre mittelbare Beteiligung an der GEG German Estate Group (GEG) von durchgerechnet 17 Prozent auf 34 Prozent erweitert. Das Ergebnis je Aktie stieg dabei von fünf Cent im Vorjahr auf rund 19 Cent im Jahr 2018.



Sein Beteiligungs- und Zinsergebnis konnte der TTL Konzern mehr als verfünffachen. Es stieg von 1,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 6,2 Mio. Euro. Wesentliche Ursache sind die erhöhten Beteiligungsanteile sowie die außerordentlich positive Geschäftsentwicklung der Beteiligungsunternehmen. Allein die Beteiligung an der GEG trug mit rund 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro) erheblich zum Konzernergebnis bei.



Die Ergebniseffekte aus der 2018 vorgenommenen Ausweitung des Beteiligungsportfolios werden im laufenden Geschäftsjahr vollständig in die Geschäftsentwicklung des Konzerns einfließen. Die TTL AG geht deshalb nach heutiger Prognose 2019 von einer deutlichen Steigerung der Beteiligungserträge aus und erwartet ein Konzernergebnis von mehr als 6 Mio. Euro.



Der Geschäftsbericht 2018 steht ab dem 19. Februar 2019 auf der Internetseite der TTL AG unter folgendem Link bereit:



https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.htm





Mitteilende Person



Theo Reichert



Vorstandsvorsitzender



Tel: +49 89 381611-0



E-Mail: presse@ttl-ag.de







Ansprechpartner für Investoren und Presse



Annette Kohler-Kruse



Instinctif Partners



Tel. +49 89 3090 5189-21

ir@ttl-ag.de

presse@ttl-ag.de

















