15.02.2019 / 07:47 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





München, 15. Februar 2019 - Die Pulver BidCo GmbH (BidCo), eine Holding-Gesellschaft, die gemeinsam von Fonds kontrolliert wird, die ihrerseits von Hellman & Friedman LLC sowie Gruppengesellschaften der Blackstone Group L.P. beraten werden, hat heute ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Übernahmeangebot) an alle Aktionäre der Scout24 AG (Gesellschaft) für deren sämtliche Scout24-Aktien abzugeben.



BidCo wird allen Aktionären der Scout24 AG EUR 46,00 je Scout24-Aktie in bar anbieten. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 27,4% auf den unbeeinflussten Aktienkurs vom 13. Dezember 2018 in Höhe von EUR 36,10 und einem Aufschlag von ca. 24,4% auf den unbeeinflussten volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs. Der Angebotspreis impliziert einen Eigenkapitalwert der Gesellschaft von ca. EUR 4,9 Milliarden und einen Unternehmenswert von ca. EUR 5,7 Milliarden.



Das Übernahmeangebot wird eine Mindestannahmeschwelle in Höhe von 50% plus eine Aktie vorsehen. Darüber hinaus wird das Übernahmeangebot einem "Market MAC" (kein Rückgang des DAX 30 um mehr als 27,5%) und anderen üblichen Bedingungen unterliegen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.



Nach sorgfältiger und gründlicher Prüfung sind sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu dem Schluss gekommen, das Übernahmeangebot zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund haben die Scout24 AG und die BidCo heute eine Investment Vereinbarung abgeschlossen. Diese Vereinbarung verhält sich unter anderem zu dem Übernahmeangebot und der Bildung einer strategischen Partnerschaft.



Im Einklang mit ihren gesetzlichen Pflichten werden Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG nach Erhalt und Prüfung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme betreffend das Übernahmeangebot abgeben. Vorbehaltlich der sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer gesetzlichen Sorgfaltspflichten werden Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG das Übernahmeangebot unterstützen und den Aktionären der Scout24 AG die Annahme des Übernahmeangebots empfehlen. Ferner haben die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats - vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen - die Absicht bekundet, das Übernahmeangebot für etwaige von ihnen gehaltene Scout24-Aktien anzunehmen.



Der Vorstand



Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations



Britta Schmidt



Vice President Investor Relations & Controlling



Tel.: +49 89 44456 3278



E-Mail: ir@scout24.com



Ansprechpartner für die Presse



Jan Flaskamp



Vice President Communications & Marketing



Tel.: +49 30 24301 0721



E-Mail: mediarelations@scout24.com

















