DGAP-News: MBB SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





MBB SE Tochter DTS IT AG übernimmt Mehrheit am IT-Security Softwarehersteller ISL





19.02.2019 / 09:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MBB SE Tochter DTS IT AG übernimmt Mehrheit am IT-Security Softwarehersteller ISL



Berlin, 19. Februar 2019 - Die DTS IT AG, ein Tochterunternehmen der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), hat 66 % der Gesellschaftsanteile an der ISL Internet Sicherheitslösungen GmbH erworben. ISL ist ein führender deutscher Software-Hersteller im Bereich der IT-Security mit Fokus auf Netzwerkzugangskontrolle (NAC). Namhafte Unternehmen aus Industrie und Handel sowie Banken, Behörden und Forschungseinrichtungen setzen auf die von ISL entwickelte Software ARP-GUARD, um ihre IT-Infrastruktur vor dem unbemerkten Eindringen nicht autorisierter Geräte sowie vor internen Angriffen zu schützen.



ISL möchte mit Unterstützung von DTS und MBB den Wachstumskurs der vergangenen Jahre beschleunigen und somit vom stark wachsenden IT-Security-Markt nachhaltig profitieren. Innerhalb des Marktes für IT-Security gewinnt der Bereich Netzwerkzugangskontrolle mit einer erwarteten jährlichen Marktwachstumsrate von mehr als 30 % immer größere Bedeutung. Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist dabei das Internet of things (IoT), welches die Anzahl der vorhandenen Geräte in Unternehmensnetzwerken deutlich ansteigen lässt. Softwareprodukte von ISL helfen dabei, die durch die Vielzahl unterschiedlichster Geräte immer komplexer werdenden Unternehmensnetzwerke effizient zu sichern.



ISL wurde 1999 von Dr. Andreas Rieke gegründet, der auch weiterhin Gesellschafter der ISL bleiben und das Unternehmen führen wird. Bereits 2003 begann ISL als eines der weltweit ersten Unternehmen Softwarelösungen zur Netzwerkzugangskontrolle (NAC) zu entwickeln und vertreiben. Durch die wachsende Bedeutung von NAC konnte ISL in den letzten Jahren seinen aktuell im einstelligen Millionenbereich liegenden Umsatz deutlich steigern und sehr profitabel wachsen. Am Standort Bochum, an dem unter anderem das neue Max-Planck-Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre angesiedelt werden soll, wird ISL auch zukünftig IT-Security "Made in Germany" entwickeln. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den heutigen Partnern des Unternehmens soll auch unter dem Dach der neuen Gesellschafter fortgesetzt werden.



Für die DTS IT AG ist der Erwerb von ISL ein wichtiger Schritt, um im Zukunftsmarkt IT-Security noch stärker zu wachsen. DTS ist es in den letzten Jahren gelungen, ein führender Partner von Herstellern innovativer IT-Security Lösungen zu werden. Mit eigenen Cloud Services sowie einem Security Operations Center (SOC), in dem rund um die Uhr Sicherheitsexperten die Unternehmensnetzwerke von Kunden überwachen, konnte DTS ihren Umsatz 2018 auf mehr als 50 Mio. EUR steigern und erwartet auch in den kommenden Jahren deutliches Wachstum. Die zukünftige Zusammenarbeit mit ISL stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar und schärft das Profil der DTS als IT-Security Anbieter weiter.



Dr. Andreas Rieke, Geschäftsführer der ISL, zeigt sich über den Einstieg von MBB hocherfreut: "Mit MBB haben wir einen starken Partner gewonnen, der den Wachstumskurs von ISL unterstützen wird. Software zur Netzwerkzugangskontrolle gewinnt aktuell für viele Unternehmen dramatisch an Bedeutung und wir bieten mit ARP-GUARD eine der technologisch führenden Lösungen in diesem Markt."



Kai Mallmann, Vorstand von DTS, betont: "ISL passt als Softwarespezialist im wachsenden Markt der IT-Security perfekt zu DTS. Wir freuen uns, gemeinsam mit Herrn Dr. Rieke und den Mitarbeitern von ISL in diesem spannenden Bereich weiter zu wachsen."







Über ISL:



Die ISL Internet Sicherheitslösungen GmbH entwickelt Softwarelösungen im Bereich IT-Security mit besonderem Fokus auf Netzwerkzugangskontrolle (NAC). Die von ISL entwickelte Software ARP-GUARD ermöglicht es namhaften Unternehmen aus Industrie und Handel sowie Banken, Behörden und Forschungseinrichtungen, ihre IT-Infrastruktur vor dem unbemerkten Eindringen nicht autorisierter Geräte sowie vor internen Angriffen zu schützen.



Über DTS:



Die DTS IT AG ist ein führender Partner mittelständischer und großer Unternehmen bei der Implementierung und dem Betrieb von innovativen IT-Lösungen mit Fokus auf IT-Security. Eigene Rechenzentren in Deutschland ermöglichen es DTS, Cloud-Produkte mit deutschem Sicherheits- und Datenschutzstandards anzubieten. Im eigenen Security Operations Center (SOC) bietet DTS seinen Kunden eine Überwachung der IT-Infrastruktur durch Security-Experten, die im Falle eines Angriffs rund um die Uhr Gegenmaßnahmen einleiten können. DTS wächst mit derzeit über 200 Mitarbeitern an 13 Standorten rasant.



Über MBB:



Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.



Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com.



---



MBB SE



Joachimsthaler Straße 34



10719 Berlin



Tel +49 30 844 15 330



Fax +49 30 844 15 333



anfrage@mbb.com



www.mbb.com



Geschäftsführende Direktoren



Dr. Christof Nesemeier (CEO)



Dr. Constantin Mang



Klaus Seidel



Vorsitzender des Verwaltungsrats



Gert-Maria Freimuth



Registergericht



Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458



























19.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de