Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014

("MAR") und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

("Delegierte VO")

Der Vorstand der CECONOMY AG mit Sitz in Düsseldorf (die "Gesellschaft")

hat den börslichen Erwerb eigener auf den Inhaber lautender Stammaktien

durch die Gesellschaft zu einem Gegenwert von insgesamt bis zu EUR

90.000,00 (ohne Erwerbsnebenkosten) beschlossen. Der Erwerb wird in einem

Zeitraum von ca. zwei Jahren durch drei Aktienrückkaufprogramme erfolgen.

Die Höchstzahl der Aktien, die mit dem Rahmenprogramm zurückerworben werden

soll, bestimmt sich nach dem Schlusskurs der Stammaktien der Gesellschaft

im XETRA-Handel zu drei Stichtagen (die drei Aktienrückkaufprogramme

gemeinsam das "Rahmenprogramm").



Das erste und das zweite Aktienrückkaufprogramm wurde im Oktober 2018

durchgeführt. Das dritte Aktienrückkaufsprogramm (das "Dritte

Aktienrückkaufprogramm") wird zwischen dem 21. Februar 2019 (erster

möglicher Erwerbstag) und dem 7. März 2019 (letzter möglicher Erwerbstag)

durchgeführt werden. Der Rückkauf im Rahmen des Dritten

Aktienrückkaufprogramms ist auf insgesamt höchstens 7.638 Stammaktien der

Gesellschaft beschränkt. Dies entspricht ca. 0,002 % des Grundkapitals der

Gesellschaft und des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals. Der

größtmögliche Geldbetrag, der für das Dritte Aktienrückkaufprogramm

aufgewendet werden darf, beträgt EUR 46.500,00. Der Erwerb der Aktien

erfolgt ausschließlich im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.



Der Erwerb erfolgt ausschließlich zum Zweck der Erfüllung von

Verpflichtungen der Gesellschaft auf Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter

der Gesellschaft im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c MAR. Die betreffenden

Verpflichtungen ergeben sich aus einer einmaligen Zusage der Gesellschaft

gegenüber den Mitarbeitern der Gesellschaft auf Zuteilung von Aktien zur

Incentivierung der Mitarbeiter.

Der Rückkauf erfolgt auf Grundlage des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG zum Zwecke

des Angebots eigener Aktien der Gesellschaft an Personen, die in einem

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft stehen.

Der Rückkauf wird unter Führung eines Kreditinstituts abgewickelt werden,

das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien

unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Das beauftragte

Kreditinstitut hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die

Handelsbedingungen gemäß Art. 3 der Delegierten VO einzuhalten.



Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften

werden gemäß Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO spätestens am Ende des

siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte

angemessen bekanntgegeben werden. Darüber hinaus wird die Gesellschaft

gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten VO die bekannt gegebenen Geschäfte auf

ihrer Website https://www.ceconomy.de im Bereich "Investor Relations" in

dem Segment "Rechtliche Mitteilungen" veröffentlichen und dafür sorgen,

dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre

öffentlich zugänglich bleiben.

CECONOMY AG



Der Vorstand



























