KWS SAAT SE / Aktienrückkaufprogramm / Korrektur 5. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten

Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 / Korrektur 5. Zwischenmeldung

--------------------------------------------------------------------------

Die KWS SAAT SE hat im Zeitraum vom 11. Februar 2019 bis einschließlich 15.

Februar 2019 insgesamt 1.814 Stückaktien der KWS SAAT SE im Rahmen des

Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 19. Dezember 2018 gem.

Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn

des Rückerwerbs eigener Aktien für den 9. Januar 2019 mitgeteilt (frühester

möglicher Erwerbszeitpunkt). Der Aktienrückkauf begann am 14. Januar 2019.

Mit Bekanntmachung vom 7. Februar 2019 gem. Art. 2 Abs. 1 lit. d) der

Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde die Verlängerung der Frist zum

Rückerwerb eigener Aktien bis zum 1. März 2019 mitgeteilt. Der Erwerb der

Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 11. Februar 2019 bis einschließlich

15. Februar 2019 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen

volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

















Datum

Gesamtzahl

Durchschnittskurs

Gesamtpreis (EUR)



zurückerworbene

(EUR)





Aktien (Stück)





11.02.2019

495

280,1990

138.698,5050

12.02.2019

211

278,2725

58.715,4975

13.02.2019

259

279,4788

72.385,0092

14.02.2019

398

279,6357

111.295,0086

15.02.2019

451

277,2539

125.041,5089









Summe

1.814

279,0163

506.135,5292





























Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des am 9. Januar 2019

(frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) begonnenen Aktienrückkaufprogramms

durch die KWS SAAT SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 10.181

Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten

Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter http://www.kws.de/IR/

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE erfolgte durch ein von der KWS

SAAT SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter

Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Einbeck, den 22. Februar 2019

KWS SAAT SE

Der Vorstand



























