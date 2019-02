DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung





Senvion S.A.: Senvion verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses





23.02.2019





Luxemburg, den 23. Februar 2019 - Der neue Vorstand der Senvion S.A. (zusammen mit den Tochterunternehmen "Senvion") führt derzeit im Rahmen des laufenden strukturierten Transformationsprozesses mit ihrem Hauptaktionär, Kreditgebern und anderen Finanzierungsquellen Gespräche, um die Finanzierung der Gesellschaft sicherzustellen. Zur Unterstützung dieser Gespräche hat Senvion die Erstellung eines Sanierungsgutachtens gemäß S6-Standard (IDW S6) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben, das voraussichtlich im zweiten Quartals 2019 vorliegen soll. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand am 22. Februar 2019 beschlossen, die ursprünglich für den 14. März 2019 vorgesehene Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 zu verschieben. Die Gesellschaft hat ihre revolvierende Kreditlinie in Anspruch genommen und hat weiterhin die Garantiefazilität zur Verfügung.

Der Vorstand

Senvion Investor Relations Kontakt (Mitteilende Person):



Anja Siehler



Senior Manager - Capital Markets



phone: +352 26 00 - 5285



email: anja.siehler@senvion.com

