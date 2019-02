DGAP-News: FinLab AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Frankfurt/Main, 26. Februar 2019 - Die ONPEX Holding GmbH hat im Rahmen einer Serie-A Finanzierungsrunde ein Investment im hohen siebenstelligen Bereich mit der FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR) und namhaften Business Angels, die bereits teilweise beteiligt waren, abgeschlossen. ONPEX wird das Wachstumskapital nutzen, um das Team zu erweitern und um das bestehende Produktangebot auszubauen und zu vermarkten. ONPEX ist eine preisgekrönte, globale cloud-basierte Konten- und Zahlungslösung, die SEPA- und grenzüberschreitende SWIFT-Transaktionen auf einer White-Label Banking-as-a-Service (BaaS) Plattform kombiniert. Unternehmen können durch einfache Application-Programming-Interface (API) Integration der ONPEX-Lösung eigene Banking- und Payment-Lösungen entwickeln und flexibel verwalten.



ONPEX" BaaS Plattform beschleunigt die internationale Expansion und ermöglicht die Serviceoptimierung von Banken, PSPs, und ISOs durch mehr Flexibilität, weitreichende Skalierbarkeit, und innovative Banking- and Zahlungsfunktionen. Der Gesamtwert der weltweiten grenzüberschreitenden B2B-Transaktionen wird voraussichtlich bis 2022 bei ungefähr 218 Billionen US-Dollar liegen. Mit Fokus auf diesen internationalen Wachstumsmarkt hat ONPEX eine BaaS-Plattform geschaffen, um Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu erreichen und durch das Sortieren und Automatisieren ihrer Zahlungsströme im Einklang mit den stets steigenden Anforderungen zu stehen.



"Wir freuen uns, mit der FinLab AG einen weiteren starken Investor gewonnen zu haben, der uns bei der anstehenden Skalierungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how unterstützen wird", sagt Christoph Tutsch, Gründer und CEO von ONPEX.



Die FinLab setzt als professioneller Investor auf neue, disruptive Geschäftsmodelle im FinTech-Bereich. Dafür nutzt die FinLab die langjährige Erfahrung des Teams und ihrer Aktionäre, die sowohl im Finanzdienstleistungssektor als auch im Technologiebereich über einen reichhaltigen Wissensschatz und Netzwerke verfügen.



Stefan Schütze, Vorstandsmitglied von FinLab, begründet das Investment: "Im Produktangebot von traditionellen Banken und anderen Zahlungsdienstleistern gibt es eine deutliche Lücke. Diese Anbieter verfügen häufig über keine API-basierten IBAN-Konten sowie über keine Funktionen zur Automatisierung von Zahlungen, die für die Skalierbarkeit und das Wachstum von Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen von entscheidender Bedeutung sind. Diese Lücke hat ONPEX erkannt. ONPEX unterstützt Unternehmen mit seiner BaaS-Lösung und stellt IBAN-Konten in mehreren Währungen sowie eine flexible Kontenstruktur zur Verfügung. Die Micro-Service-Architektur und die Cloud-basierte Infrastruktur der neuen BaaS-Plattform mit ihren integrierten APIs ermöglichen auch die Automatisierung der Zahlung mit bemerkenswerten Vorteilen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Skalierbarkeit zu verbessern."



"ONPEX unterstützt nicht nur Finanzinstitute wie eMoney- und Zahlungsinstitute, sondern auch nicht regulierte Unternehmen wie Marktplätze oder Unternehmen, um die Verwaltung ihrer Gelder und Zahlungsvorgänge in einem Umfeld zu vereinfachen, in dem die Anforderungen an die Compliance steigen. Darüber hinaus ist die Fähigkeit von ONPEX, mehrere Währungen innerhalb eines Kontos zu verwalten, besonders für multinationale Unternehmen interessant. Bei ONPEX investieren wir in ein Team, das unsere Vision absolut teilt und das entsprechende Know-How vereint, um die Plattform technisch und rechtlich in qualitativ höchster Form umzusetzen. Das Investment in intelligente Plattformtechnologien ist Teil unserer Philosophie, weshalb sich ONPEX hervorragend für ein Investment eignet."



Die ONPEX S.A. in Luxemburg ist von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF als Zahlungsinstitut lizenziert und wird von dieser überwacht.



Unterstützt wird der Gründer und Geschäftsführer Christoph Tutsch von CFO Jürgen Schneider, CTO Germàn Fuentes Capella und dem Rest des 39-köpfigen Expertenteams. Das FinTech mit Standorten in Luxemburg und München konnte bereits zahlreiche Awards wie z.B. den Fintech Excellence Award gewinnen.







Über ONPEX:



ONPEX ist ein Zahlungsdienstleister, der 2013 von Christoph Tutsch gegründet wurde. ONPEX ist in Luxemburg, Deutschland und Hongkong ansässig und bietet modulare White-Label-Lösungen für Payment und Banking-as-a-Service, die das Management von Zahlungs- und Bankgeschäften optimieren. Das Team besteht derzeit aus 39 Mitarbeitern, die alle ein Ziel verfolgen: Unternehmen dabei zu unterstützen, eigene Finanzdienstleistungen aufzubauen. ONPEX bietet IBAN-Konten in verschiedenen Währungen, Fremdwährungstausch, lokale und globale Zahlungen, und e-Payments mit flexibler, API-basierter Technologie zur Erstellung einfacher, kompatibler und kosteneffizienter Zahlungs- und Banklösungen. Dabei stützt sich das junge Unternehmen auf seine fest definierten Werte und hat diese im alltäglichen Handeln stets im Blick: Innovation und Optimismus sind für das Team ebenso wichtig wie Verantwortung, Effizienz und Ausdauer.







Pressekontakt:



ONPEX Holding GmbH



marketing@onpex.com



www.onpex.com



Tel: +49 89 41614310







Über die FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.







Pressekontakt:



FinLab AG



investor-relations@finlab.de



www.finlab.de



Telefon: +49 69 719 12 80 0



E-Mail: investor-relations@finlab.de



























