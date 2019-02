DGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie





Augsburg, den 27. Februar 2019: Herr Dr. Volker Zimmermann, derzeit Vorstandsvorsitzender (CEO) und Technikvorstand (CTO) der WashTec AG, verlässt das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen zum 28. Februar 2019. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Zimmermann für sein Engagement und seine Leistung, insbesondere bei der erfolgreichen Neuausrichtung des Unternehmens, und wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.







Mit Wirkung spätestens zum 1. Juli 2019 wird Herr Dr. Ralf Koeppe (53) in den Vorstand berufen und zum CTO ernannt. Herr Dr. Koeppe ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau und hat an der ETH Zürich promoviert. Seine beruflichen Stationen waren Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Leiter Forschung & Entwicklung der KUKA Roboter GmbH und Mitglied der Geschäftsleitung der KUKA Laboratories GmbH. Er ist seit 2014 Vice President Engineering & Manufacturing und seit 2017 CTO und Mitglied der Geschäftsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei der Bosch Rexroth AG. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Herrn Dr. Koeppe viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.







Frau Karoline Kalb, Vorstandsmitglied für die Bereiche Legal & Compliance, Investor Relations, Personal, Unternehmensentwicklung und Sonderprojekte, wird mit Ablauf Ihres Vorstandsvertrags am 31. Dezember 2019 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheiden. Ihr Verantwortungsbereich wird ab dem 1. Januar 2020 von Herrn Axel Jaeger, Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft, mit übernommen. Der Aufsichtsrat dankt Frau Kalb schon jetzt für Ihr langjähriges Engagement und Ihre Leistung, insbesondere zuletzt bei der Entwicklung und erfolgreichen Umsetzung einer neuen Unternehmens- und Führungskultur, sowie für ihre hervorragende Investor-Relations-Arbeit.







Ein neuer Vorstandsvorsitzender oder -sprecher soll zunächst nicht ernannt werden.









