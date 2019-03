DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Dermapharm Holding SE erwirbt Beteiligung an Cannabisproduzent für pharmazeutische Anwendungsbereiche





04.03.2019 / 17:51 CET/CEST





Grünwald, 4. März 2019 - Die Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) hat heute einen Vertrag zur Beteiligung an den Gesellschaften FYTA Company B.V. und FYTA Tech B.V., jeweils mit Sitz in Waalwijk, Niederlande, sowie FYTA Company GmbH und FYTA Vermögensverwaltung GmbH, jeweils mit Sitz in Monheim, Deutschland, abgeschlossen. Damit erlangt die Dermapharm Holding SE mit Wirkung zum 4. März 2019 20,00 Prozent der Anteile an den auf die Herstellung von medizinischem Cannabis für pharmazeutische Anwendungsbereiche spezialisierten Unternehmen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die für die medizinische Cannabisproduktion notwendige Genehmigung wurde bereits am 25. Februar 2019 von der niederländischen Aufsichtsbehörde (CIBG)(1) erteilt. Die Genehmigung umfasst die Produktion von ca. 12 Tonnen medizinischem Cannabis pro Jahr und ist erweiterbar. Aktuell verfügt FYTA über eine eigene moderne Indoor-Produktionsanlage in Waalwijk, in der bis zu 25 Tonnen medizinisches Cannabis pro Jahr produziert werden können. Die Transaktion umfasst darüber hinaus die Abtretung von 49,9% der Anteile an der 100%-igen axicorp-Tochter Remedix GmbH mit Sitz in Friedrichsdorf, Deutschland, an die UWF Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Monheim, Deutschland. Als Reimporteur im Bereich Pharma ist die Remedix GmbH auf EU-Betäubungsmittel spezialisiert und verfügt über die Erlaubnis der Bundesopiumstelle mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Remedix GmbH wird zukünftig als gemeinsame Plattform zwischen der Dermapharm und den FYTA-Unternehmen den Import nach Deutschland und die Vermarktung der medizinischen Cannabisprodukte übernehmen.



(1) Ministerie von Volksgezondheid, Welzijn en Sport



