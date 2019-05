DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Pfeiffer Vacuum Technology AG: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2019 planmäßig schwächer





07.05.2019 / 07:50







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMELDUNG

Pfeiffer Vacuum: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2019 planmäßig schwächer

- Umsatz mit 153,7 Mio. Euro um 9,8 % unter Vorjahr

- EBIT beträgt 18,1 Mio. Euro

- EBIT-Marge erreicht 11,8 %

- Auftragseingang von 148,8 Mio. Euro im ersten Quartal 2019

Asslar, 7. Mai 2019. Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, konnte im ersten Quartal 2019 die Rekordumsätze des Vorjahres nicht erreichen. Der Umsatz ging wie erwartet um 9,8 % auf 153,7 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 170,4 Mio. Euro). Hierfür ursächlich waren im Wesentlichen nachlassende Investitionen im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt. Die geopolitischen Unsicherheiten in Europa, Asien und den USA haben die Zurückhaltung der Kunden in den betroffenen Regionen verstärkt.

Das EBIT des ersten Quartals 2019 lag mit 18,1 Mio. Euro um 33,9 % unter dem Wert des Vorjahres (27,5 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 11,8 % entspricht (Vorjahr: 16,1 %). Neben dem Rückgang des Umsatzes wirkte sich die auf weiteres Wachstum ausgerichtete Kostenbasis negativ auf die Entwicklung von Ergebnis und Marge aus.

Der Auftragseingang verzeichnete mit 148,8 Mio. Euro einen Rückgang von 23,3 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres (EUR194,0 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio blieb stabil mit 0,97 und entsprach damit dem Wert des vierten Quartals 2018.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:



Q1/2019

Q1/2018

Veränderung









Umsatz

153,7 Mio. EUR

170,4 Mio. EUR

-9,8 %

EBIT

18,1 Mio. EUR

27,5 Mio. EUR

-33,9 %









Nettoergebnis

12,9 Mio. EUR

19,8 Mio. EUR

-34,7 %

Ergebnis je Aktie

1,31 EUR

2,00 EUR

-34,5 %









Auftragseingang

148,8 Mio. EUR

194,0 Mio. EUR

-23,3 %

Auftragsbestand

140,0 Mio. EUR

151,0 Mio. EUR

-7,3 %





Nathalie Benedikt, CFO der Pfeiffer Vacuum Technology AG, kommentiert die Ergebnisse des ersten Quartals 2019: "Die prognostizierten schwächeren Auftragseingänge und Umsätze haben sich im Ergebnis des ersten Quartals bestätigt. Gleichwohl haben wir den Konzern auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Erhöhte Kosten wirken zunächst belastend auf die Profitabilität. Langfristig sehen wir Umsatz und EBIT-Margen intakt und bestätigen unsere Langfristziele."

Umsatzrückgang insbesondere in Asien



In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz nach Geschäftssitz der Kunden in den betreffenden Regionen zuordnet, verzeichnete Europa einen Rückgang von 6,1 % auf 58,6 Mio. Euro (Vorjahr: 62,4 Mio. Euro). In Asien sank der Umsatz um 17,8 % auf 54,9 Mio. Euro (Vorjahr: 66,8 Mio. Euro). Nord- und Südamerika verzeichneten den relativ berechnet geringsten Umsatzrückgang um 2,5 % auf 40,2 Mio. Euro (Vorjahr: 41,3 Mio. Euro).

Diversifiziertes Produktportfolio mit Wachstum in Service und Systemgeschäft



Der Umsatz mit Turbopumpen konnte das Niveau des Vorjahres in etwa halten und belief sich auf 47,0 Mio. Euro (Vorjahr: 47,2 Mio. Euro). Der Anteil von Turbopumpen am Gesamtumsatz war mit 30,6 % (Vorjahr: 27,7 %) wiederum bedeutend. Instrumente und Komponenten gingen im Umsatz um 17,2 % auf 42,2 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 51,0 Mio. Euro). Der Anteil der Produktgruppe am Gesamtumsatz fiel dabei auf 27,5 % (Vorjahr: 29,9 %). Mit einem Umsatzvolumen von 31,5 Mio. Euro verzeichneten Vorpumpen einen Rückgang von 22,5 % im Vergleich zum Vorjahr (40,7 Mio. Euro). Vorpumpen trugen mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 20,5 % zur insgesamt ausgeglichenen Umsatzverteilung im Pfeiffer Vacuum Konzern bei (Vorjahr: 23,9 %). Der Umsatz mit Serviceleistungen stieg um 4,2 % auf 28,3 Mio. Euro (Vorjahr: 27,1 Mio. Euro); dies erhöhte den Anteil am Gesamtumsatz auf 18,4 % (Vorjahr: 15,9 %). Im Systemgeschäft, einem vorwiegend projektorientierten Bereich, erhöhte sich der Umsatz um 4,9 % zum Vorjahr auf 4,7 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro). Der Gesamtanteil des Systemgeschäfts am Umsatz betrug 3,1 % (Vorjahr 2,6 %).

Halbleitermarkt schwächer, Industrie und Analytik erfreulich



Die Marktsegmente von Pfeiffer Vacuum entwickelten sich im ersten Quartal sehr unterschiedlich. Der Halbleitermarkt verzeichnete bei einem Rückgang um 23,7 % ein Volumen von 53,5 Mio. Euro (Vorjahr: 70,1 Mio. Euro). Mit 34,8 % (Vorjahr: 41,4 %) hat der Halbleitermarkt den größten Anteil am Gesamtumsatz. Die Umsätze im Beschichtungsmarkt reduzierten sich um 13,7 % auf 21,6 Mio. Euro (Vorjahr: 25,1 Mio. Euro). Mit 14,1 % (Vorjahr: 14,7 %) konnte der Beschichtungsmarkt seinen Anteil am Gesamtumsatz nahezu halten. Im Markt für Analytik erhöhte sich der Umsatz um 5,1 % auf 30,2 Mio. Euro (Vorjahr 28,7 Mio. Euro). Mit einem Anteil von 19,6 % am Gesamtumsatz ist die Bedeutung des Geschäfts mit Analytik ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen (Vorjahr: 16,8 %). Das heterogene Marktsegment Industrie, mit Kunden aus Sektoren von Automobil- bis Pharmaindustrie, konnte einen Umsatzanstieg von 10,8 % auf 33,9 Mio. Euro (Vorjahr: 30,6 Mio. Euro) verzeichnen. Mit einem Anteil von 22,1 % ist Industrie der zweitstärkste Kundenmarkt nach dem Halbleitermarkt (Vorjahr: 18,0 %). Der Umsatz im Marktsegment Forschung & Entwicklung ging um 8,6 % zurück auf 14,5 Mio. Euro (Vorjahr 15,9 Mio. Euro). Der Anteil am Gesamtumsatz blieb mit 9,4 % nahezu konstant (Vorjahr: 9,3 %).

Das Bruttoergebnis ist im Berichtszeitraum um 13,6 % auf 55,7 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 64,4 Mio. Euro). Dies entspricht einem Rückgang um 8,7 Mio. Euro. Die Bruttomarge hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 36,2 % reduziert (Vorjahr: 37,8 %). Trotz des Rückgangs im Umsatz war die Bruttomarge unterproportional belastet. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen ein vorteilhafter Produkt- und Kundenmix.



Das Finanzergebnis von -0,2 Mio. Euro entspricht bei einem unverändert niedrigen Zinsniveau im Euroraum in etwa dem des Vorjahres von -0,1 Mio. Euro. Die Steuerquote erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 28,2 % (Vorjahr: 27,7 %).

Das Ergebnis nach Steuern ist um 34,7 % auf 12,9 Mio. Euro gesunken (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro). Die Umsatzrentabilität nach Steuern - das Verhältnis von Ergebnis nach Steuern zu Umsatz - liegt bei 8,4 % (Vorjahr: 11,6 %). Parallel zum Ergebnis nach Steuern hat sich das Ergebnis je Aktie auf 1,31 Euro reduziert (Vorjahr: 2,00 Euro).

Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG, sieht die bisherige Einschätzung des Marktes bestätigt: "Die ersten Wochen des zweiten Quartals zeigen, dass Umsatz und Auftragslage weiterhin von einer Nachfrageschwäche im Halbleitermarkt beeinträchtigt sind. Einen weitergehenden Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung sowie eine Prognose für das Gesamtjahr wird es im Zusammenhang mit der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 geben."

Kontakt



Pfeiffer Vacuum Technology AG



Investor Relations



Dinah Reiss



T +49 6441 802 1346



F +49 6441 802 1365



Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de

Über Pfeiffer Vacuum



Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 8 Produktionsstandorte weltweit.





Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (nicht auditiert)

































Drei Monate per 31. März





2019



2018





in TEUR



in TEUR

Umsatzerlöse



153.733



170.421

Umsatzkosten



-98.064



-106.019

Bruttoergebnis



55.669



64.402











Vertriebs- und Marketingkosten



-18.047



-17.534

Verwaltungs- und allgemeine Kosten



-13.200



-12.552

Forschungs- und Entwicklungskosten



-7.511



-6.827

Sonstige betriebliche Erträge



2.178



1.983

Sonstige betriebliche Aufwendungen



-946



-2.016

Betriebsergebnis



18.143



27.456











Finanzaufwendungen



-222



-193

Finanzerträge



36



62

Ergebnis vor Steuern



17.957



27.325











Steuern vom Einkommen und Ertrag



-5.064



-7.569











Ergebnis nach Steuern



12.893



19.756











Ergebnis je Aktie (in EUR):









Unverwässert



1,31



2,00

Verwässert



1,31



2,00

























Konzernbilanz (nicht auditiert)

































31.03.2019



31.12.2018





in TEUR



in TEUR

AKTIVA









Immaterielle Vermögenswerte



109.834



109.460

Sachanlagen



146.307



126.143

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien



418



424

Sonstige finanzielle Vermögenswerte



4.444



4.282

Sonstige Vermögenswerte



1.242



3.200

Latente Steueransprüche



25.350



24.895

Langfristige Vermögenswerte



287.595



268.404











Vorräte



148.813



133.191

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen



81.984



92.164

Vertragsvermögenswerte



333



298

Ertragsteuerforderungen



3.303



3.726

Geleistete Anzahlungen



5.971



3.504

Sonstige finanzielle Vermögenswerte



840



609

Sonstige Forderungen



13.008



13.884

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente



110.224



108.380

Kurzfristige Vermögenswerte



364.476



355.756











Summe der Aktiva



652.071



624.160











PASSIVA









Gezeichnetes Kapital



25.261



25.261

Kapitalrücklage



96.245



96.245

Gewinnrücklagen



291.784



278.891

Sonstige Eigenkapitalbestandteile



-24.660



-28.172

Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG



388.630



372.225











Finanzielle Verbindlichkeiten



71.872



60.182

Pensionsrückstellungen



56.637



55.638

Latente Steuerschulden



4.622



4.638

Vertragsverbindlichkeiten



544



630

Langfristige Schulden



133.675



121.088











Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen



37.132



38.054

Vertragsverbindlichkeiten



17.244



18.271

Sonstige Verbindlichkeiten



26.272



25.740

Rückstellungen



37.445



41.626

Ertragsteuerschulden



7.168



7.061

Finanzielle Verbindlichkeiten



4.505



95

Kurzfristige Schulden



129.766



130.847











Summe der Passiva



652.071



624.160