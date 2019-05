DGAP-Ad-hoc: blockescence plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





blockescence plc: Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien





07.05.2019 / 22:22 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





blockescence plc: Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien





Board of Directors der blockescence plc beschließt Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien als Teil der Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der ReachHero GmbH



Neuer Name "Media and Games Invest plc" geplant im Einklang mit Unternehmensfokus



Außerordentliche Hauptversammlung zur vorgeschlagenen Namensänderung am 29. Mai 2019



Valletta, 07. Mai 2019: Das Board of Directors der blockescence plc (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence") hat beschlossen, den Erwerb der Mehrheit an der ReachHero GmbH voraussichtlich am 10. Mai 2019 abzuschließen (Closing) und beschließt zu diesem Zweck eine Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien als Teil der für das Closing vorgesehenen Kaufpreiszahlung für den Erwerb besagter Anteile an der RechHero GmbH. Das Unternehmen wird 2.170.000 neue Aktien ausgeben mit einem Nominalwert in Höhe von EUR 1,00 je Aktie. Wie schon am 26. Februar 2019 bekanntgegeben, werden die Aktien zur Zahlung des Kaufpreises für die Übernahme der Mehrheit der ReachHero GmbH Geschäftsanteile verwendet.

Des Weiteren hat das Board of Directors heute beschlossen, den Aktionären vorzuschlagen, die Firma der blockescence plc in "Media and Games Invest plc" zu ändern.

Die Entscheidung für den neuen Namen wurde getroffen, da dieser den Fokus der Gesellschaft besser widerspiegelt. Die Namensänderung soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29 Mai 2019 zur Abstimmung gestellt werden.

Ebenfalls wurde beschlossen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmensbeteiligung an der gamigo AG auf mindestens 65 % erhöhen will und dafür mit den Minderheitsaktionären der Gesellschaft in konkrete Verhandlung treten wird.