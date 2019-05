DGAP-Ad-hoc: METRO AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung





METRO AG: Exklusive Verhandlungen über Real-Verkauf





08.05.2019 / 18:14 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Düsseldorf, den 8. Mai 2019



METRO AG hat heute mit einem von redos geführten Konsortium eine Vereinbarung über exklusive Vertragsverhandlungen hinsichtlich der Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten ("Real") geschlossen.



Die Vereinbarung sieht vor, dass Real als Ganzes an redos veräußert werden soll. Die METRO AG soll zunächst mit 24,9% am operativen Geschäft von Real beteiligt bleiben, erhält jedoch eine Put Option, die frühestens nach drei Jahren ausübbar ist.



Der aktuelle Verhandlungsstand impliziert einen Unternehmenswert von etwa EUR 1 Mrd., einen Eigenkapitalwert von etwa EUR 0,5 Mrd. sowie einen Mittelzufluss von etwa EUR 0,5 Mrd. Auf dieser Grundlage wird die METRO AG im Rahmen des Halbjahresabschlusses eine Wertberichtigung auf das SB-Warenhausgeschäft in Höhe von EUR 385 Mio. vornehmen.



Ziel ist es, im Sommer 2019 auf Basis einer ausführlichen Due Diligence zu einem Vertragsabschluss (Signing) zu kommen. Ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen der Abschluss eines Kaufvertrags bezüglich des SB-Warenhausgeschäfts zwischen der METRO AG und redos zustande kommt, wird von dem weiteren Verlauf der Verhandlungen abhängen.



Ein etwaiger Vertragsabschluss steht seitens der METRO AG zudem unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der METRO AG. Für den Vollzug der Transaktion müssten noch weitere Bedingungen erfüllt werden. Insbesondere wären Freigaben der Kartell- und Aufsichtsbehörden erforderlich.







Kontakt:



METRO AG



Sabrina Ley



Director Investor Relations

Kontakt:METRO AGSabrina LeyDirector Investor Relations













08.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de