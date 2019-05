DGAP-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme





Hamburg, Deutschland - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) hat heute eine Vereinbarung über die Akquisition sämtlicher Anteile an der Just Biotherapeutics, Inc. ("Just.Bio") mit Sitz in Seattle, WA, USA unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt bis zu 90 Mio. US$ (etwa 81 Mio. EUR; bei einem Wechselkurs von 1,117) inklusive einer potenziellen leistungsbasierten, über drei Jahre laufenden Earn-Out-Komponente. Der Erwerb von 100% der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen wird in bar bezahlt.



Just.Bio ist ein einzigartiges Hightech-Unternehmen, das synergetische wissenschaftliche Expertise mit Technologien für Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika verbindet. Die Akquisition von Just.Bio erweitert Evotecs Geschäft um ein umfangreiches Angebot, das biologische Wirkstoffe für Therapiebereiche wie Onkologie, ZNS, Schmerz, Entzündungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Infektionskrankheiten einschließt. Just.Bio hat etwa 90 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, die alle in einer hochmodernen Forschungs- und Produktionseinrichtung in Seattle, WA, USA arbeiten.



Der Abschluss der Transaktion unterliegt üblichen Vollzugsbedingungen. Es wird erwartet, dass die Akquisition im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen wird.



