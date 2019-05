DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung





P R E S S E M I T T E I L U N G Nr. 13/2019



- Uwe Bergheim bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats



- Vorstand und Aufsichtsrat entlastet



- Dividende für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 0,28 Euro je Aktie







Haselünne/Hannover, 22. Mai 2019 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in Hannover abgehalten. Mit ihrem Ablauf endete die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrats. Aus diesem Grund wählten die Aktionäre bei der Sitzung die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat neu. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Hauptversammlung beschlossen, den Aufsichtsrat von neun auf nun sechs Mitglieder zu verkleinern.



Der neue Aufsichtsrat setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die bereits im bisherigen Aufsichtsrat vertreten waren: Uwe Bergheim, Frank Schübel, Daniël M. G. van Vlaardingen und Hendrik H. van der Lof als Vertreter der Anteilseigner sowie Heike Brandt und Bernd Düing als Vertreter der Arbeitnehmer. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat in eigener Sitzung Uwe Bergheim erneut zu seinem Vorsitzenden, Frank Schübel erneut zu seinem Stellvertretenden Vorsitzenden. Uwe Bergheim dankte den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern Johannes C.G. Boot, Prof. Dr. Roland Klose und Adolf Fischer für ihr Engagement: "Wir haben im Aufsichtsrat stets konstruktiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Dafür meinen herzlichen Dank und die besten Wünsche für die Zukunft."





Die Aktionäre entlasteten in der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat. Des Weiteren beschlossen sie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, das die Gesellschaft in die Lage versetzt, im Bedarfsfall kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse reagieren zu können.



Außerdem stimmten die Aktionäre dem Dividendenvorschlag zu, der eine Ausschüttung in Höhe von 0,28 Euro je Aktie vorsieht. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht dies einer Rendite von rund 4,1 %. Insgesamt werden damit etwa 2,6 Mio. Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet. In diesem Zusammenhang gab Ralf Brühöfner, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft in seiner Rede die neue Dividendenpolitik der Berentzen-Gruppe bekannt. Demnach sollen zukünftig immer mindestens 50 % des Konzerngewinns als Dividende ausgeschüttet werden. "Mit einer solchen Ausschüttungsquote übertreffen wir die große Mehrheit der im General Standard der Frankfurter Börse gelisteten Unternehmen", so Brühöfner.



Auf der Hauptversammlung waren 30,6 % des Grundkapitals der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft vertreten.



Über die Berentzen-Gruppe:



Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.



Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.berentzen-gruppe.de

www.berentzen.de



