DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende





Aareal Bank AG: Hauptversammlung der Aareal Bank AG beschließt Dividendenzahlung von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018





22.05.2019 / 16:28







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











Hauptversammlung der Aareal Bank AG beschließt Dividendenzahlung von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018





Wiesbaden, 22. Mai 2019 - Die Aktionäre der Aareal Bank AG haben auf der heutigen Hauptversammlung in Wiesbaden die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Die Ausschüttungsquote lag damit am oberen Rand der im Rahmen der Dividendenpolitik des Unternehmens angekündigten Spanne von 70 bis 80 Prozent, bezogen auf das Ergebnis je Stammaktie (EPS) ohne den positiven Einmaleffekt aus dem Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank. Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde von 99,98 Prozent des Aktionariats angenommen. Auch den übrigen Beschlussvorschlägen der Verwaltung stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu.

"Die Aareal Bank Gruppe, das zeigen die guten Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres einmal mehr, ist gut gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Jahre", so der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens vor den Aktionären auf der Hauptversammlung. "Wir haben eine sehr robuste Kapitalbasis und ein starkes operatives Geschäft. In dessen Zukunft werden wir weiter investieren - risikobewusst, aber auch mit einem klaren Blick für die vielfältigen Chancen, die wir in einem sich rapide verändernden Markt- und Wettbewerbsumfeld nutzen wollen."

Aareal Bank Gruppe



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistugen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.

Kontakt:Aareal Bank AGCorporate CommunicationsSven KorndörfferTel.: +49 611 348 2306sven.korndoerffer@aareal-bank.comChristian FeldbrüggeTel.: +49 611 348 2280christian.feldbruegge@aareal-bank.com