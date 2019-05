DGAP-Ad-hoc: QSC AG / Schlagwort(e): Prognose





QSC aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr 2019 wegen Plusnet-Verkauf





23.05.2019





QSC aktualisiert Prognose für das Gesamtjahr 2019 wegen Plusnet-Verkauf



23. Mai 2019. Die QSC AG hat heute ihre Prognose für das Gesamtjahr 2019 unter Berücksichtigung des am 6. Mai 2019 abgeschlossenen Vertrages über den Verkauf der Telekommunikationstochter Plusnet aktualisiert. Danach erwartet QSC infolge der nach heutigem Stand absehbaren Effekte der Transaktion, insbesondere aus der mit dem Verkauf verbundenen Entkonsolidierung von Plusnet, für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von mehr als 255 Mio. EUR, ein EBITDA von mehr als 145 Mio. EUR und einen Free Cashflow von mehr als 130 Mio. EUR. Vor dem Verkauf von Plusnet hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von mehr als 350 Mio. EUR, ein EBITDA von mehr als 65 Mio. EUR sowie einen positiven Free Cashflow im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Die neue Prognose beruht auf der Annahme eines Vollzuges der Transaktion zum 31. Juli 2019 vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden sowie der Erfüllung weiterer Vollzugsbedingungen.



Die neue EBITDA-Prognose beinhaltet ein Entkonsolidierungsergebnis einschließlich der mit dem Plusnet-Verkauf verbundenen Transaktions- und Migrationskosten von schätzungsweise 110 Mio. EUR. Das Entkonsolidierungsergebnis selbst bildet im Wesentlichen Buchgewinne aus der Differenz zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und den bilanzierten Werten ab. Die Free-Cashflow-Prognose ergibt sich aus dem Kaufpreis abzüglich mitverkaufter Liquidität und berücksichtigt darüber hinaus die Transaktions- und Migrationskosten einschließlich Steuern sowie die Finanzierung des zukünftigen Wachstums. Den Liquiditätszufluss aus dem Plusnet-Verkauf wird QSC zur schnelleren Umsetzung der Wachstumsstrategie, für mögliche Akquisitionen zur gezielten Ergänzung des Technologie-Portfolios sowie für die vollständige Rückführung der Verschuldung nutzen.



Die neue Umsatzprognose beruht ebenfalls auf der Annahme der Entkonsolidierung von Plusnet zum 31. Juli 2019. Sie entspricht, abgesehen von den ursprünglich geplanten und nun ab 1. August 2019 entfallenden Plusnet-Umsätzen, der bisherigen Umsatzprognose.





Erläuterungen:



Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2018 der QSC AG (abrufbar unter https://www.qsc.de/de/investor-relations/ir-publikationen/).



