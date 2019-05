centrotherm international AG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung





Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 23. Juli 2019, um 10.30 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr), am Hauptsitz der Gesellschaft, Württemberger Str. 31 in 89143 Blaubeuren, ein.



I. Tagesordnung

1.





Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts

für die centrotherm international AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2018







2.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr

Entlastung zu erteilen.





3.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr

Entlastung zu erteilen.





4.





Wahl zum Aufsichtsrat





Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Saoud Al-Thani und Herr Ibrahim Jaham Al Kuwari haben ihre Ämter jeweils

mit Wirkung zum 17. Oktober 2018 niedergelegt. Das Amtsgericht Ulm hat am 16. November 2018 Herrn Dr. Xinan Jia zum Mitglied

des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dr. Jia soll nun von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden, wobei die Wahl

für den Rest der Amtszeit der aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieder erfolgen soll.



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der Satzung der Gesellschaft

aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Gemäß Ziffer 8.2 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt

die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen

Mitglieds, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt.



Der Aufsichtsrat schlägt vor,









Herrn Dr. Xinan Jia,

ehemals General Manager der centrotherm photovoltaics Technology Shanghai Co. Ltd., Physiker, wohnhaft in Singapur,







für den Rest der Amtszeit der aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieder bzw. bis zur Beendigung der Hauptversammlung,

die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.





5.





Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019





Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,

zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 sowie als Prüfer für eine prüferische

Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts der Gesellschaft für

das Geschäftsjahr 2019 zu wählen, letzteres, soweit die prüferische Durchsicht beauftragt wird.





6.





Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens sowie der Satzung





Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens hat sich in den vergangenen Jahren von der Photovoltaik zunehmend

auf andere Branchen diversifiziert. Das Produktportfolio wurde um Maschinen und Systeme zur thermischen Bearbeitung von anderen

Materialien als Solarzellen bzw. Halbleitern und Mikroelektronikbauteilen erweitert. Der Gegenstand des Unternehmens soll

daher der zunehmenden Diversifizierung der Gesellschaft gerecht werden und dementsprechend angepasst werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:





a)



Der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist





-



die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb bzw. der Handel mit Maschinen, Systemen oder Komponenten zur thermischen

Bearbeitung von Materialien einschließlich von Software zur Maschinen-, System- und Prozesssteuerung;





-



die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere die Konzeption, die Installation, die

Inbetriebnahme, der Service sowie die Erteilung von Lizenzen.









b)



Ziffer 2.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"2.1. Gegenstand des Unternehmens ist





-



die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb bzw. der Handel mit Maschinen, Systemen oder Komponenten zur thermischen

Bearbeitung von Materialien einschließlich von Software zur Maschinen-, System- und Prozesssteuerung;





-



die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere die Konzeption, die Installation, die

Inbetriebnahme, der Service sowie die Erteilung von Lizenzen."













7.





Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats sowie die Änderung der Satzung





Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 96 Abs. 1 Alt. 6, § 101 Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der

Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind

der Ansicht, dass ein aus drei Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat für die Größe der Gesellschaft zur Erfüllung der ihm obliegenden

Überwachungs- und Beratungsaufgaben ausreichend ist.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:





a)



Verkleinerung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht künftig aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.



b)



Änderungen der Satzung





(1)



Ziffer 8.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern."



(2)



Ziffer 10.3 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder des Aufsichtsrats an der Beschlussfassung teilnehmen."













II. Weitere Angaben zur Einberufung



Teilnahme an der Hauptversammlung





Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich

rechtzeitig unter Beifügung eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut in deutscher

oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Dienstag, den

16. Juli 2019 (24.00 Uhr), unter der nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:







centrotherm international AG

c/o Landesbank Baden-Württemberg

4035 H Hauptversammlungen

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

Telefax: +49 (0)711/127-79264

E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de





Der vorgenannte Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch das depotführende Institut zu erstellen und hat sich auf den Beginn

des 21. Tages vor der Versammlung, also auf Dienstag, den 2. Juli 2019, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen. Für den

Nachweis des Anteilsbesitzes ist Textform ausreichend.



Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz werden den Aktionären Eintrittskarten

für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre,

frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Die Eintrittskarte

ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung.





Stimmrechtsvertretung





Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, zum

Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen

Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft

eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Wird ein Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs.

5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG

bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind.



Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung übersandt.

Die Aktionäre werden gebeten, das mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachtsformular zu verwenden.



Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:





centrotherm international AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0)89 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de





Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären auch in diesem Jahr wieder an, sich durch von der centrotherm international AG benannte

Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung. Soweit von der Gesellschaft

benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen ihnen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts

erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass sie keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen

gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen können. Aktionäre, die den

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das mit

der Eintrittskarte übersandte Vollmachtsformular zu verwenden. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten

Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft unter der oben für die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift, Faxnummer

oder E-Mail-Adresse bis Montag, den 22. Juli 2019 (12.00 Uhr), zugehen.





Adressen für etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG





Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse zu übermitteln:





centrotherm international AG

Investor Relations

Hauptversammlung 2019

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Telefax: +49 (0)7344/918-8665

E-Mail: investor@centrotherm.de





Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.



Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung





Diese Einberufung und die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung

im Internet unter



www.centrotherm.de





im Bereich Investor Relations unter der Rubrik "Hauptversammlung" zugänglich.

Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber hinaus von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der centrotherm

international AG, Württemberger Str. 31, 89143 Blaubeuren, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die

Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der ausliegenden Unterlagen erteilt.





Information zum Datenschutz





Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung personenbezogene Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern

und Gästen. Diese Daten umfassen insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse, die

Anzahl der Aktien, die Besitzart der Aktien, die Nummer der Eintrittskarte und die Erteilung von etwaigen Vollmachten.





Verantwortlicher, Rechtsgrundlage und Zweck





Für die Datenverarbeitung ist die centrotherm international AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

ist Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist

gesetzlich und nach der Satzung der Gesellschaft vorgesehen. Zweck der Datenverarbeitung ist es, den Aktionären und Aktionärsvertretern

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Rechte zu ermöglichen sowie die Hauptversammlung durchzuführen.

Die Datenverarbeitung ist hierfür auch erforderlich.





Empfänger





Empfänger der personenbezogenen Daten sind neben der Gesellschaft ihre für die Durchführung der Hauptversammlung einbezogenen

Dienstleister und Berater sowie die Aktionäre der Gesellschaft und deren Vertreter. Die Dienstleister und Berater der Gesellschaft

erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung oder

Beratung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Den Aktionären der Gesellschaft

und deren Vertretern werden personenbezogene Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung gestellt, insbesondere

im Rahmen der Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis.





Speicherungsdauer





Die Gesellschaft speichert die personenbezogenen Daten, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes

Interesse hieran hat. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich

sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.





Betroffenenrechte





Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste haben gemäß Artikel 15 ff. DSGVO das Recht, über die personenbezogenen Daten, die

über sie gespeichert wurden, Auskunft zu erhalten, das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht auf Löschung ihrer

personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe gemäß Artikel 17 Abs.

3 DSGVO entgegenstehen, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen,

das Recht, aus besonderen Gründen Widerspruch einzulegen, sowie das Recht auf Übertragung der von ihnen der Gesellschaft bereitgestellten

personenbezogenen Daten in einem gängigen Dateiformat. Ferner steht ihnen gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde

bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden zu.



Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:





centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Tel.: +49 (0) 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de





Der Datenschutzbeauftragte der Gesellschaft ist unter den folgenden Kontaktdaten erreichbar:





centrotherm international AG

Daniel Voigtländer

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

E-Mail: datenschutzbeauftragter@centrotherm.de









Blaubeuren, im Mai 2019

centrotherm international AG

Der Vorstand