12.06.2019 / 17:23 CET/CEST





Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen ordentlichen Sitzung einstimmig den VS-Vorsitzenden Jürgen Schachler mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Weiterhin haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das Investitionsprojekt FCM (Future Complex Metallurgy) zu stoppen.



Hamburg, 12. Juni 2019



Die Aurubis AG erwartet, dass das aktuelle konjunkturelle Umfeld das Ergebnis des 3. Quartals 2018/19 (op. EBT Vj 78 Mio. EUR) und das Gesamtjahresergebnis (op EBT Vj 329 Mio. EUR) belasten wird. Außerdem haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das interne Investitionsprojekt Future Complex Metallurgy (FCM) zu stoppen.



Die bisher angefallenen aktivierten Investitionskosten des Projektes werden das Ergebnis des 3. Quartals 2018/19 infolgedessen mit rund 30 Mio. EUR zusätzlich belasten.



Die ursprünglich geplante Investitionssumme sollte 320 Mio. EUR betragen. EBITDA-Beiträge in Höhe von 80 Mio. EUR wurden ab dem Geschäftsjahr 2022/23 erwartet. Als Ergebnis des Basic Engineerings ergaben sich deutlich höhere Investitionskosten. Damit ist die ursprüngliche Wirtschaftlichkeit des Projektes nicht mehr gegeben.



Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen ordentlichen Sitzung einstimmig den VS-Vorsitzenden Jürgen Schachler mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Interne Wachstumsoptionen werden mit der Zielsetzung eines zukünftigen integrierten Hüttennetzwerkes der Aurubis AG erneut geprüft.



