MBB SE erwirbt Mehrheit an Friedrich Vorwerk, einem Tief-, Rohr- und Anlagenbauspezialisten für erdverlegte Gas-, Öl- und Stromtrassen





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Berlin, 20. Juni 2019 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, erwirbt 60 % der Anteile an der Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) und ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend "Vorwerk"). Vorwerk ist ein führender Anbieter im Bereich des Gas-, Ölpipeline-, Stromtrassen-, Rohrleitungs- und Gasanlagenbaus. Die 1962 von Friedrich Vorwerk in Tostedt gegründete Unternehmensgruppe erwirtschaftete 2018 mit mehr als 750 Mitarbeitern an 9 Standorten einen profitablen Gruppenumsatz von über 100 Mio. EUR. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Vorwerk profitiert vom steigenden Investitionsbedarf in die deutschen Gas- und Stromnetze. In den nächsten Jahren werden nach jüngsten Abschätzungen der Bundesnetzagentur mehr als 6 Mrd. EUR Investitionen in das deutsche Gasnetz notwendig. Auf Grund der Energiewende ist darüber hinaus ein Ausbau von mehreren tausend Kilometern des Strom-Übertragungsnetzes notwendig. Da ein großer Teil dieser Leitungen erdverlegt werden soll, prognostizieren die Netzbetreiber bis 2030 Investitionen in Höhe von über 60 Mrd. EUR. Vorwerk verfügt als eines von wenigen Unternehmen auf dem deutschen Markt über das notwendige Know-how und die Erfahrung mit Großprojekten im erdgebundenen Leitungsbau.



Mit Einstieg von MBB will Vorwerk das Wachstum organisch und durch weitere Zukäufe nachhaltig forcieren. Neben MBB bleiben mit Irene Vorwerk die Witwe des Unternehmensgründers und Torben Kleinfeldt als Geschäftsführender Gesellschafter am Unternehmen beteiligt. Das Geschäftsführungsteam um Klaus-Dieter Ehlen, Torben Kleinfeldt und Kevin Loots bleibt ebenso unverändert wie sich MBB auch zukünftig einer Fortsetzung der engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Irene und Friedrich Vorwerk Stiftung verpflichtet hat.



Zusammen mit Vorwerk hätte MBB im vergangenen Geschäftsjahr mit über 3.000 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von über 600 Mio. EUR bei einer EBITDA Marge von mehr als 10 % erwirtschaftet. Der MBB Konzern verfügt weiterhin über eine erhebliche Nettoliquidität und plant unverändert auch durch Unternehmenskäufe zu wachsen.



