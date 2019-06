DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie





Berlin, 21. Juni 2019. ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat heute Ran Laufer zum neuen Chief Executive Officer der Gesellschaft ernannt. Herr Laufer wird seine Tätigkeit als CEO der Gesellschaft am 23. Juli 2019 aufnehmen. Sein Dienstvertrag hat eine anfängliche Laufzeit bis zum 22. Juli 2023.



Herr Laufer ist eine erfahrene und versierte Führungsperson mit umfangreicher Erfahrung im Immobiliensektor. Er war in den letzten 18 Jahren in verschiedenen Management- und Leitungspositionen von Immobilienunternehmen im Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich tätig. Herr Laufer wird seine bedeutende Erfahrung und Kenntnis aus Immobilienunternehmen im Wert von mehreren Milliarden Euro in die Gesellschaft einbringen. Seine Erfahrung umfasst insbesondere die Geschäftsführung und operative Leitung, den Vertrieb und den Aufbau umfassender IT-Systeme für rasch wachsende Immobilienunternehmen. Zu seinen bisherigen Positionen zählen die Tätigkeit als Chief Marketing und Sales Officer bei Airport City und die Tätigkeit als stellvertretender CEO bei Grand City Properties. Herr Laufer wurde im Mai 2019 zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von TLG ernannt.



Moshe Dayan, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir Ran Laufer als neuen CEO der Gesellschaft gewinnen konnten. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung im Immobiliensektor stellt er eine große Bereicherung dar und ist hervorragend geeignet, die Gesellschaft in der Fortsetzung ihrer Erfolgsstory zu leiten."



Über ADO Properties



ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.







