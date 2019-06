DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung





MAX Automation SE: Verwaltungsrat beschließt Schließung der IWM Automation Bodensee GmbH





Düsseldorf, 25. Juni 2019 - Nach gründlicher Prüfung von Alternativen, inkl. einer Veräußerung, hat der Verwaltungsrat der MAX Automation SE heute die Schließung der IWM Automation Bodensee GmbH in Bermatingen zum 31. Dezember 2019 beschlossen. Von der Schließung sind rund 100 Arbeitsplätze am Sitz der IWM Automation Bodensee GmbH in Bermatingen betroffen. Ein Sozialpaket sowie die Einrichtung einer Transfergesellschaft sollen die Folgen des Arbeitsplatzverlustes abmildern. Laufende Kundenprojekte werden geordnet abgearbeitet. Neben den sich hieraus ergebenen operativen Verlusten belaufen sich die zusätzlichen Kosten für die Schließung auf einen oberen einstelligen Millionenbetrag.

