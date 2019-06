DGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges





Newron Pharmaceuticals ab sofort auch im Handel des Primärmarkts der Börse Düsseldorf sowie auf XETRA





27.06.2019 / 07:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Newron Pharmaceuticals ab sofort auch im Handel des Primärmarkts der Börse Düsseldorf sowie auf XETRA



ODDO SEYDLER BANK AG agiert als



Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf und Designated Sponsor

Mailand, Italien - 27. Juni, 2019 - Die an der Schweizer Börse SIX gehandelten Aktien von Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron"; SIX: NWRN) sind nun auch im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet. Newron hat ODDO SEYDLER BANK AG als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf und Designated Sponsor mandatiert, um die kontinuierliche Liquidität im Handel der Aktien am Börsenstandort Düsseldorf sowie über XETRA, eine der führenden elektronischen Handelsplattformen in Europa, sicherzustellen.





Das biopharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Bresso in der Nähe von Mailand, Italien, konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Mit Xadago(R) (Safinamide) für die Behandlung der Parkinson-Krankheit hat Newron bereits ein Produkt bis zur Marktreife entwickelt, das in der EU, der Schweiz, den USA, Australien, Kanada, Brasilien und Kolumbien für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen ist und von Partnern vertrieben wird. Zu den Wirkstoffkandidaten in fortgeschrittener Entwicklung gehört Sarizotan zur Behandlung von Atmungsstörungen bei Rett-Syndrom-Patienten. Im vierten Quartal 2019 werden Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-III-STARS-Studie erwartet. Das Entwicklungsprogramm von Evenamide besteht aus zwei zulassungsrelevanten Wirksamkeitsstudien bei Patienten mit Schizophrenie; einer Studie bei Patienten mit einer Verschlechterung der Psychose während der Behandlung mit atypischen Antipsychotika und einer zweiten Studie bei behandlungsresistenten Schizophreniepatienten, die nicht auf Clozapin ansprechen. Positive Ergebnisse beider Studien könnten zur Zulassung Evenamides als neuer Zusatztherapie für Patienten mit Schizophrenie, die auf ihre aktuelle Medikation nicht ausreichend ansprechen, führen.

Stefan Weber, Chief Executive Officer von Newron, sagte: "Die Schweizer Börse bleibt unser primärer Handelsplatz. Das zusätzliche Listing in Düsseldorf soll vor allem bestehenden, aber auch potenziellen Neu-Investoren aus EU-Ländern den Handel mit unserer Aktie über EU-Broker erleichtern und - angesichts der andauernden Diskussionen um den Rahmenvertrag zwischen der EU und der Schweiz - dauerhaft sicherstellen. Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären durch die Beauftragung eines Designated Sponsors eine zusätzliche international führende Handelsplattform, das elektronische Handelssystem der Deutschen Börse, XETRA, an, um die Attraktivität des Handels und die Liquidität der Aktien zu erhöhen."

Im elektronischen Handelssystem XETRA erzeugen Designated Sponsors zusätzliche Liquidität, indem sie sich verpflichten, verbindliche Geld- und Briefkurse (sogenannte Quotes) in das Orderbuch einzustellen und so einen kontinuierlichen Handel mit den jeweiligen Aktien sicherzustellen.

In ihrer Rolle bei der Liquiditätsbereitstellung müssen Designated Sponsors hohe Qualitätskriterien (Mindestanforderungen) der Deutschen Börse erfüllen. Die ODDO SEYDLER BANK AG hat das höchste Rating der Deutschen Börse ("AA") erzielt und seit vielen Jahren gehalten.

Über Newron Pharmaceuticals



Newron (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz, den USA, Australien, Kanada, Brasilien und Kolumbien für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newron"s Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago(R) für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com

Für weitere Informationen

Newron



Stefan Weber - CEO



+39 02 6103 46 26

pr@newron.com



UK/Europa



Julia Phillips / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting



+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz



Martin Meier-Pfister, IRF



+41 43 244 81 40

meier-pfister@irf-reputation.ch



Deutschland/Europa



Anne Hennecke, MC Services



+49 211 52925222

anne.hennecke@mc-services.eu



USA



Paul Sagan, LaVoieHealthScience



+1 617 374 8800, Ext. 112

psagan@lavoiehealthscience.com



Wichtige Hinweise



Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die (auf nicht erschöpfende Weise) folgende Themen betreffen: (1) die Fähigkeit von Newron, ihre Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen, die Entwicklung ihrer aktuellen Produktkandidaten erfolgreich abzuschliessen, laufende und zukünftige Kollaborationen zur Entwicklung und Vermarktung ihrer Produktkandidaten mit Erfolg zu führen und die Kosten (einschliesslich Personalkosten) zu senken, (2) den Markt für Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen des ZNS und von Schmerzen, (3) die erwarteten zukünftigen Erträge, Investitionen und finanziellen Ressourcen von Newron und (4) diesen Aussagen zugrundeliegende Hypothesen. In manchen Fällen können diese Aussagen und Hypothesen anhand von Begriffen wie "werden", "voraussehen", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen", "vermuten", "abzielen" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkannt werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen bezüglich der Strategie, den Zielen, den Plänen, der zukünftigen finanziellen Position, den prognostizierten Erträgen und Kosten sowie den Aussichten von Newron, mit Ausnahme historischer Fakten, sind zukunftsbezogene Aussagen. Aufgrund ihrer Natur sind diese Aussagen und Hypothesen mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, wobei das Risiko besteht, dass explizit oder implizit in diesem Dokument enthaltene Voraussagen, Prognosen, Hochrechnungen und andere Ergebnisse nicht eintreffen. Zukünftige Ereignisse und tatsächliche Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder in Erwägung gezogen werden oder die diesen zugrunde liegen. Zu diesen Faktoren zählen (auf nicht erschöpfende Weise) die folgenden: (1) Unwägbarkeiten bei der Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung von Produkten, zu denen, ohne darauf beschränkt zu sein, negative Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten oder unerwartete Nebenwirkungen gehören, (2) Verzögerung bei der behördlichen Zulassung oder bei der Markteinführung bzw. Unmöglichkeit des Erhalts der Zulassung oder der Markteinführung, (3) die zukünftige Akzeptanz von Produkten auf dem Markt, (4) der Verlust von geistigen Eigentumsrechten oder die Unmöglichkeit, einen entsprechenden Schutz solcher Rechte zu erhalten, (5) die Unmöglichkeit, zusätzliche Mittel aufzubringen, (6) der Erfolg bestehender sowie das Zustandekommen zukünftiger Kollaborationen und Lizenzverträge, (7) Rechtsstreitigkeiten, (8) Verlust von wichtigen leitenden oder anderen Mitarbeitenden, (9) negative Publicity und Berichterstattung und (10) wettbewerbsbezogene, regulatorische, gesetzliche und juristische Entwicklungen oder Veränderungen des Marktes und/oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Es ist möglich, dass Newron die in den zukunftsbezogenen Aussagen geäusserten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht verwirklicht, und dass sich die diesen Aussagen zu Grunde liegenden Hypothesen als falsch erweisen. Anleger sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Forschungsprogrammen, Entwicklungsaktivitäten, Vermarktungsplänen, Kollaborationen und Geschäften nicht erheblich von den Erwartungen unterscheiden, die in derartigen zukunftsbezogenen Aussagen oder den zu Grunde liegenden Hypothesen zum Ausdruck gebracht werden. Newron sieht sich nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch die geltenden Regelungen der SIX Swiss Exchange verlangt, an der die Aktien von Newron notiert sind. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder einer Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung verkauft werden. Newron beabsichtigt nicht, seine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot seiner Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Newron, noch enthält sie ein derartiges Angebot oder eine derartige Einladung, weshalb keinerlei Teil von diesem Dokument als Basis oder Berufungsgrundlage eines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu sehen ist.