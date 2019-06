DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





Nemetschek SE führt Aktiensplit erfolgreich durch





28.06.2019 / 07:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



Nemetschek Group führt Aktiensplit erfolgreich durch



- Grundkapital steigt auf 115.500.000







München, 28. Juni 2019 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907) gibt bekannt, dass der von der Hauptversammlung am 28. Mai 2019 beschlossene Aktiensplit mit heutigem Datum umgesetzt worden ist. Jeder Aktionär erhält je gehaltener Nemetschek Aktie ohne Zuzahlung im Wege entsprechender Depotgutschrift zwei weitere Nemetschek Aktien. Technisch erfolgte der Aktiensplit über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 38.500.000 um EUR 77.000.000 auf EUR 115.500.000. Das Kursniveau der Nemetschek Aktie hat sich bei insgesamt gleichbleibendem Gesamtwert für die Aktionäre rechnerisch entsprechend gedrittelt. Der Aktiensplit soll den Handel der Nemetschek Aktie weiter fördern und sie für die Anleger noch attraktiver machen. Das Grundkapital der Nemetschek SE hat sich in Folge des Splits von aktuell 38.500.000 auf 115.500.000 Stückaktien verdreifacht.



Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group



Stefanie Zimmermann



Investor Relations



+49 89 540459 250



szimmermann@nemetschek.com



Über die Nemetschek Group



Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.600 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro.



























28.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de