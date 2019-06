DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Rechtsänderung bei Wertpapieren nach § 50 Abs. 1, Nr. 1 WpHG





Die ordentliche Hauptversammlung und die gesonderte Versammlung der

Vorzugsaktionäre der RWE Aktiengesellschaft, Essen, haben am 3. Mai 2019

die Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in stimmberechtigte, auf den

Inhaber lautende Stammaktien beschlossen. Entsprechende Satzungsänderungen

sind am 28. Juni 2019 in das Handelsregister der Gesellschaft beim

Amtsgesicht Essen (HRB 14525) eingetragen und damit wirksam geworden.

Mit Eintragung der Satzungsänderungen sind die bisherigen stimmrechtslosen

Vorzugsaktien unter Aufhebung des in § 4 Absatz 4 der bisherigen Satzung

der Gesellschaft bestimmten Gewinnvorzugs in stimmberechtigte, auf den

Inhaber lautende Stammaktien umgewandelt worden.

Durch die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien wird das Grundkapital

der Gesellschaft der Höhe nach nicht geändert. Es wird weiterhin EUR

1.573.748.477,44 betragen. Allerdings wird das Grundkapital künftig aus

614.745.499 Stück nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden

stimmberechtigten Stammaktien bestehen. Die jeweilige Beteiligung eines

jeden Aktionärs am Grundkapital der Gesellschaft bleibt unverändert.

Mit der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ist eine Umstellung der

Börsennotierung verbunden. Dazu werden die Depotbanken die Depotbestände an

Vorzugsaktien der RWE Aktiengesellschaft im Verhältnis 1:1 in Stammaktien

der Gesellschaft umbuchen und die bisherigen Wertpapierkennnummern von ISIN

DE0007037145 und WKN 703714 auf ISIN DE0007037129 und WKN 703712 umstellen.

Die Umbuchung der Vorzugsaktien wird ausschließlich auf dem Girosammelwege

erfolgen. Von den Aktionären ist daher nichts zu veranlassen.

Sämtliche aus der Umwandlung der 39.000.000 Stück stimmrechtslosen, auf den

Inhaber lautenden Vorzugsaktien hervorgehende 39.000.000 Stück

stimmberechtigte, auf den Inhaber lautende Stammaktien sollen auf Antrag

der Gesellschaft am 28. Juni 2019 zum regulierten Markt mit gleichzeitiger

Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

und zum regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zugelassen werden. Die

Aufnahme des Handels und der Notierung ist für den 1. Juli 2019 vorgesehen.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand



























