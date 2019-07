DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





Media and Games Invest plc; beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht





04.07.2019 / 17:52 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Valletta, Malta, 4. Juli 2019 - Das Board of Directors der Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G) hat eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage im Einklang mit dem Memorandum of Association unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals sollen bis zu 8.000.000 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Im Falle einer substanziell höheren Nachfrage besteht die Möglichkeit weitere neue Aktien auszugeben. Der Großaktionär und CEO beabsichtigt zu den gleichen Konditionen an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die finale Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden spätestens am 5. Juli 2019 festgelegt und bekannt gegeben. Mit den Nettoerlösen der Kapitalerhöhung sollen insbesondere die Aufstockung der Beteiligung an der Portfoliogesellschaft gamigo AG sowie weitere Akquisitionen in den Bereichen Media und Gaming finanziert werden. Die Transaktion wird begleitet von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.





Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über Media and Games Invest plc (vormals: blockescence plc):





Media and Games Invest plc, MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve" - Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Technologie wird aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung des Portfolios sind Synergie- und Integrationspotenziale zwischen den Beteiligungen. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte hält, sowie die ReachHero (67% der Anteile), eine führende Influencer SaaS-Plattform und die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile-Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.





Disclaimer



Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Media and Games Invest plc (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.





Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Gesellschaft oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die Gesellschaft noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Pressekontakt:



edicto GmbH



Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop



Telefon: +49 69 9055 05 51



E-Mail: MGI@edicto.de



Emittent



Media and Games Invest plc



Sören Barz, Investor Relations



St. Christopher Street 168



Valletta VLT 1467



Malta



E-Mail: info@media-and-games-invest.com









