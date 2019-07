DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung





Nürnberg, 10. Juli 2019 - Die Leoni AG, Nürnberg (ISIN DE 0005408884 / WKN 540888) bereitet eine Trennung von dem Unternehmensbereich Wire & Cable Solutions (WCS) durch einen Börsengang oder Verkauf, einschließlich der Option eines Anteilsverkaufs, vor. Bislang wurde dazu noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Nach einer möglichen Trennung würde sich Leoni in erster Linie auf die Entwicklung des Bordnetzbereiches (Wiring Systems Division; WSD) konzentrieren. Zu diesem Zweck hat Leoni begonnen, entsprechende Berater zu mandatieren. Leoni wird die Aktionäre und die Öffentlichkeit über relevante Entwicklungen informieren.



Die Entscheidung zur Vorbereitung der Trennung von dem Unternehmensbereich WCS wurde infolge der Prüfung der bestehenden Konzernstruktur und der Strategie für die Divisionen im Rahmen des bereits angekündigten VALUE 21-Programms getroffen. Dazu gehörte auch die Überprüfung der optimalen künftigen Eigentümerstruktur für WCS und WSD, um festzulegen, wie die beiden Divisionen ihr volles Potenzial realisieren können.



Wie bereits kommuniziert, sieht der Vorstand von Leoni aktuell nur sehr geringe Synergien zwischen den beiden Divisionen und beabsichtigt, deren operative Unabhängigkeit zu erhöhen. In diesem Zuge werden Zentralfunktionen von der Holding auf die Divisionen übertragen. WCS konzentriert sich vermehrt auf fortschrittliche und intelligente Kabellösungen und Dienstleistungen, und der Bordnetzbereich baut die Kompetenzen im Bereich Energie- und Datenlösungen und Dienstleistungen weiter aus.



Die Umsetzung von VALUE 21 verläuft weiter nach Plan, um nachhaltige Bruttokosteneinsparungsziele in Höhe von 500 Mio. EUR pro Jahr bis 2022 für den bestehenden Konzern zu erreichen (mit einem angestrebten Effekt auf die EBIT-Marge von plus 2-3 Prozentpunkten und auf das Verhältnis von Free Cashflow zu Umsatz von plus 4-5 Prozentpunkten). Rund 75% der Einsparungen werden voraussichtlich im Unternehmensbereich WSD realisiert.



Zudem arbeitet Leoni am bestehenden Refinanzierungsbedarf und zieht dabei alle Optionen in Betracht.



Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Leoni AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance von Leoni wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.



