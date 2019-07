DGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Personalie





WashTec AG: Vorübergehende Bestellung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Günter Blaschke zum Vorstandsvorsitzenden und Übernahme des Vorstandsvorsitzes zum 1. Januar 2020 durch das Vorstandsmitglied Dr. Ralf Koeppe





11.07.2019 / 16:13 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Augsburg, den 11. Juli 2019: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11. Juli 2019 wurde der Vorstand der Gesellschaft dahingehend erweitert, dass zusätzlich die Stelle eines Vorsitzenden oder Sprechers des Vorstands (CEO) geschaffen wurde. Dr. Günter Blaschke, Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der WashTec AG, wurde vom Aufsichtsrat für die Zeit vom 15. Juli 2019 bis zum 31. Dezember 2019 gemäß § 105 Abs. 2 AktG zum Mitglied und zugleich Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Im Vordergrund seiner Aktivitäten wird die Umsetzung des angekündigten Performanceprogramms stehen.







Zudem hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2020 das Vorstandsmitglied Dr. Ralf Koeppe die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernimmt. Herr Dr. Koeppe ist seit dem 1. Juli 2019 Chief Technical Officer (CTO) und behält diese Funktion auch zukünftig. In der Übergangsphase wird er sich insbesondere auf den weiteren Ausbau der Technologieführerschaft konzentrieren.







Für die Dauer der Entsendung von Herrn Dr. Blaschke in den Vorstand wurde Ulrich Bellgardt zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt, sein Stellvertreter in dieser Zeit ist Dr. Alexander Selent.









Kontakt:



WashTec AG



Unternehmenskommunikation



Karoline Kalb



Argonstraße 7



86153 Augsburg





Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 1134



Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

