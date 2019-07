DGAP-Ad-hoc: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Greiffenberger AG: Billigung bzw. Feststellung testierter Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2018 durch den Aufsichtsrat





15.07.2019 / 13:25 CET/CEST





Billigung bzw. Feststellung testierter Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2018 durch den Aufsichtsrat



Augsburg, 15. Juli 2019 - Der Aufsichtsrat der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") hat heute den jeweils testierten Jahres- und Konzernabschluss samt der jeweiligen Lageberichte für das Geschäftsjahr 2018 gebilligt bzw. festgestellt, nachdem ebenfalls am heutigen Tag der zuständige Abschlussprüfer der Gesellschaft, KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, die Abschlussprüfung mit jeweils einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk beendet und die Prüfungsberichte an den Aufsichtsrat ausgehändigt hat.



Der Abschlussprüfer hat in sein Prüfungsurteil - ohne den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hierdurch zu modifizieren - den Hinweis auf bestandsgefährdende Risiken dergestalt aufgenommen, dass die beabsichtigte Veräußerung der Augsburger Betriebsimmobilie der J.N. Eberle & Cie. GmbH ("Eberle"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, bei gleichzeitiger Rückvermietung (sog. Sale and Lease-Back) nicht erfolgreich abgeschlossen werde bzw. die Laufzeit der bestehenden Fremdfinanzierung aus dem Konsortialdarlehen für die beabsichtigte Veräußerung nicht ausreichend ist. Die Gesellschaft befindet sich diesbezüglich in Verkaufsverhandlungen. Aus den Veräußerungserlösen der Betriebsimmobilie soll die bestehende Fremdfinanzierung vollständig oder überwiegend zurückgeführt werden.



Die Konsortialdarlehensgeber haben am 12. Juli 2019 dem Antrag von Eberle und der Gesellschaft auf Verlängerung des bestehenden Konsortialdarlehens über den 30. September 2019 hinaus bis zum 30. Dezember 2019 stattgegeben. Die weitere Fremdfinanzierung des Greiffenberger-Konzerns ist damit nach Einschätzung des Vorstandes bis zum Abschluss der Veräußerung der Betriebsimmobilie gesichert.



Kontakt für Rückfragen:



Greiffenberger AG



Greiffenberger AG

André Bertram



Martin Döring

Vorstand



Vorstand







Eberlestraße 28



Eberlestraße 28

86157 Augsburg



86157 Augsburg

Tel.: 0821/5212-261



Tel.: 0821/5212-261

Fax: 0821/5212-275



Fax: 0821/5212-275

andre.bertram@greiffenberger.de



martin.doering@greiffenberger.de

































